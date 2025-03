Frosinone, scongiurato l’intervento chirurgico per Bohinen: quante partite salterà

Pericolo scampato in casa Frosinone: Emil Bohinen, che ha riportato nella partita vinta contro il Mantova una lussazione della spalla destra, non dovrà operarsi. Il norvegese, infatti, d’accordo con lo staff medico del club ciociaro, opterà per una terapia conservativa che lo terrà lontano dal rettangolo verde solo poche settimane. Una buona notizia, tutto sommato, per mister Bianco, poichè l’intervento avrebbe sancito la fine della stagione per l’ex Genoa.

Bohinen, dunque, si apprende dall’ufficio stampa del Frosinone, ha già cominciato l’iter riabilitativo, e dovrebbe saltare solo i prossimi match contro Carrarese e Brescia: il suo ritorno è previsto dopo la sosta in una partita chiave per la lotta salvezza contro la Sampdoria.

Ieri, inoltre, è stato diramato il report dell’allenamento: “Ripresa degli allenamenti e seduta mattutina alla ‘Città dello sport di Ferentino’ per i giallazzurri di mister Bianco che continuano a preparare la partita contro la Carrarese. Attivazione, lavoro in palestra, trasformazione in campo, possessi palla e partita finale, questo il programma odierno. In gruppo Cittadini, Marchizza, Tsadjout e Koutsoupias. Differenziato per Szyminski. Terapie per Bohinen. Domani mattina (oggi, ndr) in programma una nuova seduta sempre a Ferentino”.

