Frosinone si illumina con “Natale in città 2025”, il programma che sta sorprendendo tutti

Il Comune di Frosinone ha presentato il programma ufficiale di “Natale in città 2025”, un cartellone che accompagnerà residenti e visitatori per oltre un mese con iniziative gratuite pensate per tutte le età.

L’annuncio è arrivato in conferenza stampa, insieme al lancio del sito dedicato – raggiungibile all’indirizzo https://comune.frosinone.it/natale2025 – che raccoglie l’intero calendario di appuntamenti: spettacoli, concerti nelle chiese, performance di artisti, mercatini, degustazioni, visite guidate, presentazioni di libri, il presepe vivente allo Scalo e il Villaggio della Luce.

Una programmazione diffusa che coinvolgerà numerosi quartieri, da Frosinone Alta a Parco Matusa, dalla Villa Comunale ai Cavoni, fino a Selva Piana, Maniano e allo Scalo. Un progetto ampio, sostenuto da una forte sinergia fra istituzioni, esercizi commerciali e realtà associative cittadine.

Frosinone, “Natale in città 2025” in tutti i quartieri: le parole del Sindaco

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha spiegato che la scelta di una programmazione distribuita sull'intero territorio nasce dalla volontà di rafforzare il legame con ogni quartiere, senza lasciare zone escluse. L'amministrazione ha lavorato a un progetto condiviso che unisce cultura, tradizione, innovazione e partecipazione.

L’obiettivo dichiarato è creare occasioni d’incontro e offrire momenti che mettano insieme generazioni diverse, in un periodo considerato da sempre il più sentito dell’anno.

La presenza di eventi in tutta la città rappresenta una decisione precisa: portare l’atmosfera natalizia nei luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini, dalle piazze centrali alle aree residenziali, fino ai parchi e alle zone commerciali. Una visione che, secondo il sindaco, permette di dare continuità a un modello di crescita sociale basato sulla collaborazione fra amministrazione, associazioni e realtà del territorio.

Frosinone, “Natale in città”: cultura, musica e spettacoli per un mese di eventi

Il programma conferma una linea che negli ultimi anni ha ottenuto una forte risposta da parte del pubblico. Concerti gospel nelle chiese, appuntamenti letterari, performance di artisti di strada, spettacoli itineranti, visite guidate, degustazioni e iniziative dedicate ai più piccoli saranno distribuiti lungo tutto il mese.

Alla Villa Comunale, in particolare, sono previsti numerosi appuntamenti pensati per famiglie, bambini e anziani, con intrattenimento, laboratori e attività culturali.

Fra gli eventi più attesi figura il presepe vivente allo Scalo, che negli anni passati ha richiamato centinaia di visitatori, e il Villaggio della Luce, anch’esso allestito allo Scalo, punto nevralgico della programmazione natalizia. A questi si aggiungono la pista di ghiaccio, il Christmas Digital Village, il laser game e le installazioni luminose che animeranno strade e piazze.

Frosinone, “Natale in città”: il contributo delle associazioni e degli esercenti

Una parte fondamentale del progetto è rappresentata dalla collaborazione con l’associazione Amoro, che riunisce gli esercenti di via Aldo Moro, con la Pro Loco e con l’associazione Frosinone Alta. Realtà che hanno partecipato attivamente all’organizzazione del cartellone, contribuendo alla riuscita di iniziative che combinano tradizione locale e intrattenimento contemporaneo.

L’assessore al Commercio, Mario Grieco, ha evidenziato come la sinergia con le attività produttive rappresenti un valore aggiunto per la città. Eventi diffusi in più zone, secondo l’assessore, generano movimento, attirano visitatori e rappresentano una forma di sostegno indiretto alle attività commerciali.

Frosinone, “Natale in città 2025”: le parole degli Assessori

L'assessore alla Cultura, Simona Geralico, ha sottolineato la volontà di costruire un programma capace di unire l'aspetto culturale e quello religioso, rispettando le sensibilità di un pubblico ampio. Concerti nelle chiese, letture, eventi dedicati all'arte e attività ludiche rappresentano un equilibrio pensato per offrire una visione inclusiva del Natale.

L’assessore al Centro Storico, Rossella Testa, ha ricordato l’importanza degli eventi che valorizzano il cuore antico della città, fra cui l’“Aperitivo a palazzo” del 14 dicembre, appuntamento che negli anni è diventato un elemento identitario e molto partecipato.

Frosinone, “Natale in città”: il ruolo della tecnologia e del sito dedicato

L’assessore a innovazione e smart city, Laura Vicano, ha spiegato come il sito dedicato sia stato progettato per rendere il cartellone facilmente consultabile e accessibile a tutti. Uno strumento che permette di navigare il programma con semplicità, scegliendo rapidamente eventi e luoghi di interesse.

Una scelta che punta a rendere gli appuntamenti più vicini ai cittadini, facilitando la partecipazione e offrendo un’opportunità in più per vivere la città durante le festività.

La programmazione del Natale 2025 a Frosinone si presenta quindi come un percorso collettivo, costruito con attenzione e pensato per restituire ai quartieri un ruolo centrale. Un cartellone luminoso, ricco, vario e capace di valorizzare l’identità della città, un invito a riscoprire spazi e relazioni attraverso iniziative aperte a tutti.