Frosinone, vittoria cercasi: contro la Reggiana servono i 3 punti

Un piccolo passo in avanti, ma ancora troppo poco per cambiare rotta. Il pareggio casalingo contro il Catanzaro ha rappresentato un’altra occasione mancata per il Frosinone, che non è riuscito a capitalizzare il vantaggio di Lusuardi ottenuto nel primo tempo (ha risposto nella ripresa Quagliata, ndr) e a dare quella spinta necessaria per portare a casa tre punti fondamentali.

La squadra di Leandro Greco, chiamata a una svolta dopo una stagione fin qui altalenante, ha mostrato segnali di cambiamento, a partire dall’assetto tattico. Il nuovo modulo 4-3-3, visto in campo sabato scorso, è stato il primo passo di un tentativo di rivoluzione nel gioco dei giallazzurri. Qualcosa di positivo si è intravisto, con nuove idee e una maggiore voglia di incidere sulla partita, ma ancora una volta a fare la differenza in negativo è stata la mancanza di concretezza sotto porta.

Quella che continua a mancare è la freddezza nei momenti chiave, un problema che ha caratterizzato l’intera stagione del Frosinone. L’atteggiamento aggressivo e la determinazione nel chiudere le partite sono elementi che devono essere ritrovati al più presto, soprattutto in un campionato così equilibrato, dove ogni punto può fare la differenza.

L’aspetto positivo della sfida con il Catanzaro è stato l’apporto dato dai nuovi innesti del mercato di gennaio, che stanno progressivamente entrando nei meccanismi della squadra e potranno rivelarsi fondamentali nella gestione delle energie fino alla fine della stagione.

Ora il Frosinone è atteso da un altro test casalingo: domenica prossima, alle 15:00, i giallazzurri affronteranno la Reggiana allo stadio Benito Stirpe, in una gara che rappresenta una nuova occasione per ritrovare una vittoria che manca ormai da troppo tempo, dal 26 dicembre contro la Salernitana. Arbitrerà il match il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

© Riproduzione riservata