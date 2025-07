Fuga di gas a Labico: treni sospesi sulla Roma-Cassino, attivati bus sostitutivi

Un’improvvisa emergenza a Labico

Nella mattinata odierna, un inaspettato incidente ha colpito la cittadina di Labico, situata nei pressi di Roma. Durante lavori di ristrutturazione, una conduttura del gas è stata accidentalmente danneggiata, provocando una fuga che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri della compagnia di Colleferro, dalla polizia locale e dai tecnici di Enel e Italgas. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Impatto sulla linea ferroviaria Roma-Cassino

L’incidente ha avuto ripercussioni significative anche sulla viabilità ferroviaria. La circolazione dei treni sulla linea Roma-Cassino è stata temporaneamente sospesa nel tratto compreso tra Zagarolo e Colleferro. Questa misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri, mentre il personale specializzato lavorava per contenere la situazione. Trenitalia ha comunicato che i treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o addirittura cancellazioni. Per mitigare i disagi ai pendolari sono stati attivati bus sostitutivi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Misure precauzionali nell’area interessata

A seguito dell’incidente, le autorità hanno deciso di chiudere un tratto della via Casilina al traffico veicolare e pedonale. Inoltre, un’abitazione nelle vicinanze del luogo dell’incidente è stata evacuata come misura precauzionale per prevenire eventuali rischi per gli abitanti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sicurezza e aggiornamenti in tempo reale

L’evolversi della situazione resta sotto stretto monitoraggio. Le autorità locali stanno collaborando con le aziende coinvolte per ripristinare quanto prima le normali condizioni operative e ridurre al minimo l’impatto sui cittadini e sulle infrastrutture circostanti. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti dalle fonti ufficiali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata