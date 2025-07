Fuga di gas a Roma: evacuati edifici in zona Gregorio XIII

Scongiurato il pericolo immediato

Nella mattinata di oggi, una fuga di gas ha scosso la tranquillità del quartiere di largo Gregorio XIII, a Roma. Nonostante il panico iniziale, fortunatamente non si registrano feriti tra i residenti della zona. Gli abitanti di due palazzine sono stati evacuati in via precauzionale dai vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto.

Chiusura del traffico

La polizia locale ha proceduto con la chiusura al traffico dell'intera area, garantendo che nessun veicolo potesse accedere alla zona interessata dall'incidente. Questa misura si è resa necessaria per facilitare le operazioni di controllo e messa in sicurezza da parte delle squadre specializzate.

Ipotesi sulle cause

Dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, sembra che l'origine della perdita sia da attribuire a un danneggiamento di una tubatura avvenuto durante lavori di scavo lungo la strada. Sebbene l'indagine sia ancora in corso per accertare tutti i dettagli dell'evento, questa prima ricostruzione suggerisce che la situazione possa essere stata causata da un intervento poco attento nella gestione delle infrastrutture sotterranee.

Un quartiere sotto controllo

Il comune e le autorità locali stanno lavorando instancabilmente per ripristinare la normalità nel quartiere. Residenti e commercianti sperano che la situazione possa risolversi senza ulteriori complicazioni e con un ritorno alla quotidianità quanto prima possibile.

