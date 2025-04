Funerali Papa Francesco, arriva la conferma di Musumeci: “Sabato non si gioca”

E’ arrivata l’ufficialità: il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha dichiarato che le partite in programma sabato 26 aprile non si giocheranno e saranno rinviate a data da destinarsi. La decisione è stata resa nota dopo che sono state fissate le esequie del Santo Padre Francesco: la folla darà l’ultimo saluto al Papa nella giornata di sabato alle ore 10, per cui il governo ha deciso di fermare nuovamente, per quella giornata così particolare, il calcio giocato.

Funerali Papa Francesco, quando si giocheranno le partite rinviate

Le partite rinviate, dunque, sono Como – Genoa, che era in programma alle 15; Inter – Roma, alle 18; Lazio – Parma, in programma alle 20:45. Quest’ultima gara, a prescindere da qualunque provvedimento, sarebbe stata a rischio rinvio per motivi di ordine pubblico. Si attende quindi una data ufficiale per il recupero, con l’ipotesi di scendere in campo già il giorno dopo, ossia domenica 27, che prende piede. Lazio e Parma, invece, vedrebbero il calcio d’inizio della loro sfida slittare a lunedì, poichè domenica si terrà nella Capitale il Giubileo dei Giovani.

Una decisione che, tra le altre cose, inficia molto sul già fitto calendario dell’Inter, che solo 72 ore dopo scenderà in campo per la semifinale di Champions contro il Barcellona a Montjuic. Nel frattempo, domani sono in programma alle 18:30 le partite rinviate a Pasquetta a causa della morte di Papa Francesco. Il programma vede:

Torino – Udinese

Parma – Juventus

Cagliari – Fiorentina

Genoa – Lazio

Si giocherà regolarmente, inoltre, Inter – Milan, derby di Coppa Italia valido per la semifinale della competizione nazionale (all’andata è finita 1-1, ndr).

© Riproduzione riservata