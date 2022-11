Funivia Roma, Patanè: “Faremo people mover semi interrato da Battistini a Casalotti”

”Funivia della Raggi pericolosa, con quei fondi un people mover”. Lo dice in un’intervista a ‘Leggo’ l’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè.

La funivia di Roma: l’ennesimo travagliatissimo progetto per la mobilità

”Abbiamo fatto le valutazioni e non ci convince un progetto che prevede un impianto di piloni da 15 metri ciascuno e di passaggi pericolosi sopra il Grande raccordo anulare e tra le case abitate dove c’è anche un problema di privacy.

Ho appena inviato una lettera ufficiale al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili con la richiesta di una variante straordinaria al progetto, per realizzare un “people mover”: manteniamo la stessa tecnologia della funivia ma viaggerà in parte in superficie e in parte interrata, da Battistini a Casalotti, con 3-4mila passeggeri l’ora e una frequenza ravvicinata intorno a 2-3 minuti”.

A gennaio del 2022 Patanè aveva dichiarato: “Dobbiamo prevedere delle priorità. Un collegamento per Casalotti è una priorità, ma la funivia, per la tecnologia che impiega, non lo è”.

Una delle ultime volte in cui si era parlato pubblicamente di questo progetto sui social circolava la gaffe di Raggi: “La funivia? Si può smontare e rimontare da un’altra parte”; così’ aveva risposto su Facebook, (per poi cancellare subito la replica), a un cittadino che la criticava sostenendo che sarebbe stato preferibile investire invece nel prolungamento della metro A.

© Riproduzione riservata