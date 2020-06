Fusilli e carciofi e i rimedi naturali di Donna Assunta

Dedicato a chi ha qualche filo di capelli bianchi. Dopo lo shampoo aggiungete un cucchiaio di bicarbonato nell’acqua dell’ultimo risciacquo. I capelli resteranno morbidissimi e non ingialliranno. Se volete, invece, sbiancare i denti in modo naturale, dopo averli lavati con il vostro dentifricio abituale, intingete lo spazzolino in una fragola ridotta in polpa e spazzolateli con forza. E a tavola?

Fusilli e carciofi

Ingredienti per 4 persone: 320 gr. di fusilli , 4 carciofi, 50 gr. di pane, 50 gr. di pangrattato, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, un limone, prezzemolo, sale e pepe.

Preparazione:

Tagliate il pane a cubetti e fatelo rosolare in padella con un po’ di olio mescolando continuamente. Dopo aver pulito i carciofi, tagliateli finemente e metteteli a bagno in acqua e limone. Fate tostare in padella il pane grattugiato con 2 cucchiai di olio, mescolate per un paio di minuti e tenetelo da parte. Cuocete in padella i carciofi con l’olio, salate, pepate e appena saranno cotti cospargeteli con il pane grattugiato. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela, versatela nella padella con i carciofi, unite il prezzemolo tagliato finemente, i cubetti di pane tostato e qualche fettina di limone. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio