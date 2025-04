Garbatella, camminava con una molotov in una busta: fermato un 60enne

E’ curioso ed inquietante il caso ambientato in un parco a Garbatella, luogo in cui è scattato l’allarme: Valerio A., sessantenne romano già noto alle autorità per precedenti legati alla droga, è stato individuato da un militare a riposo che, esperto nell’individuare comportamenti sospetti, ha notato una molotov in una busta appartenente all’uomo.

Valerio prova a far valere la sua versione, raccontando ai giudici di aver trovato la bottiglia per caso, gettata a terra, destinata a essere buttata via. Un comportamento audace quello dell’uomo, fermato proprio quando stava per disfarsi dell’oggetto ai gradini di una chiesa, una mossa che gli è costata un arresto. «Volevo solo buttarla», ripete, mentre il pubblico ministero Mario Dovinola richiede misure decise come la custodia cautelare. Eppure, fuori dall’aula c’è aria di incredulità, poichè, per ora, Valerio cammina ancora per le vie della Capitale, in attesa del processo.

Quella che sembrava una vicenda destinata a spegnersi con una rapida scarcerazione, diventa invece un vero mistero con la scoperta di ulteriori materiale esplosivo nella casa del sospetto. Dentro scatole appaiono piccoli fuochi d’artificio e un fregio che attira l’attenzione: una stella rossa, falce e martello. Viene naturale chiedersi se Valerio sia legato a qualche gruppo politico, un’idea che lui rifiuta sdegnosamente: «Non ne so nulla, è venuto con la scatola, l’ho comprata così».

Nel quartiere, però, le domande non scemano. Come ha fatto quella molotov a finire in mano a Valerio? E gli esplosivi, semplici residui di festività o qualcosa di più sinistro? E mentre l’uomo racconta la sua versione, dalla pulizia di resti di festeggiamenti con il figlio, al suo tentativo di liberarsi della bottiglia in maniera apparentemente innocua, il sipario non sembra prossimo a calare su questa storia travagliata.

