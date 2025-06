Giallo di Villa Pamphilj: Anastasia strangolata? la nuova consulenza e il caso Kaufmann

Un mistero che si fa sempre più intricato. La morte di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata senza vita a Villa Pamphili, sembra nascondere ancora molte ombre. A distanza di quasi un mese dal ritrovamento del suo corpo, emergono nuovi dettagli che potrebbero portare a una conferma definitiva sulla causa della sua morte, un caso che, fino ad oggi, è stato avvolto da mistero e incertezze. L’indagine sembra ora concentrarsi su un dato specifico, minuzioso, ma che potrebbe fare la differenza: segni di pressione sulla carotide di Anastasia, segni che potrebbero finalmente spiegare come sia morta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il caso di Anastasia Trofimova: un giallo di doppio omicidio

Il caso di Anastasia e della sua bambina, Andromeda, che non aveva nemmeno un anno, ha scosso la comunità romana. La Procura della Capitale ha aperto un’inchiesta per omicidio doppio, con il principale sospettato: Francis Kaufmann, un uomo che si faceva chiamare Rexal Ford. La sua posizione è sempre più delicata e le prove si stanno accumulando contro di lui. Da quando il corpo di Anastasia è stato trovato, le indagini si sono intensificate, ma la sua morte, così come quella della bambina, è rimasta una scoperta scioccante, non solo per la brutalità del crimine, ma anche per i dettagli che sembrano legare indissolubilmente le due morti.

Quattro giorni separano l'ultimo avvistamento della donna, risalente al 3 giugno, dalla scoperta del suo cadavere il 7 giugno. Un tempo che ha dato a Kaufmann un vantaggio che gli investigatori stanno cercando di recuperare a ogni costo. Le prime evidenze, tuttavia, non hanno permesso di fare chiarezza. La causa della morte di Anastasia resta incerta, ma un nuovo elemento potrebbe cambiare le carte in tavola.

La nuova consulenza

Gli investigatori si concentrano ora su un particolare decisivo: segni quasi invisibili di pressione sulla carotide della vittima. Questi segni, non ancora definiti in maniera definitiva come prova di strangolamento, sono diventati il punto centrale della nuova consulenza disposta dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi. Se la prova dello strangolamento venisse confermata, la causa della morte sarebbe finalmente risolta. Ma il mistero non finisce qui: il corpo di Anastasia, seppur nascosto tra i cespugli di Villa Pamphili, non presenta segni evidenti di violenza, che, al contrario, sarebbero emersi con il ritrovamento del corpo di sua figlia.

La prova chiave potrebbe risiedere nella pressione sulle sue arterie. Un dato che da solo non è sufficiente per determinare la causa della morte, ma che potrebbe rappresentare la chiave di volta in un caso che si fa sempre più complesso. L'indagine, infatti, si trova a dover fare i conti con un tempo prezioso perduto, poiché in quei quattro giorni cruciali molte prove sono state compromesse.

Il legame tra Anastasia e la bambina: una stessa mano?

Non è solo il misterioso ritrovamento dei cadaveri a rendere il caso ancora più enigmatico. La scoperta dei corpi delle due vittime, nudi tra i cespugli, poco distanti l'uno dall'altro fa pensare che esista un legame diretto tra i due omicidi, ma non è ancora stato provato. Gli investigatori non escludono che la mano che ha tolto la vita ad Anastasia sia la stessa che ha ucciso la bambina, un legame che appare, per ora, plausibile. La somiglianza nelle modalità con cui i corpi sono stati occultati, la posizione dei cadaveri e l'assenza di abiti sono indizi che non possono essere ignorati.

Le segnalazioni di comportamenti violenti di Kaufmann nei confronti di Anastasia non sono passate inosservate agli agenti. Sono stati ben tre gli interventi della polizia, ma nonostante questi segnali evidenti di pericolo, nessuno ha preso provvedimenti adeguati. Questo episodio lascia più di un dubbio sul comportamento delle forze dell’ordine, che ora rischiano sanzioni disciplinari per non aver agito tempestivamente.

La ricostruzione della verità

In attesa dei risultati della consulenza autoptica, gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco stanno cercando di colmare il gap lasciato dal tempo trascorso e dal possibile deterioramento del corpo. Sono stati prelevati 40 reperti dalla scena del crimine, e la ricerca di impronte digitali e tracce di DNA è in corso. Se anche la ricerca di segni di violenza palesi non avrà successo, la possibile conferma dello strangolamento potrebbe essere determinante per l’accusa.

La possibilità che Kaufmann abbia cercato di coprire le sue tracce disfandosi degli abiti e dei documenti delle due vittime, gettandoli nei rifiuti, potrebbe spiegare l’assenza di altre prove. Come accaduto per Andromeda, l’identificazione di un oggetto, come il vestito della bambina, aveva permesso di tracciare un collegamento diretto con il crimine. Per la madre, tuttavia, l’assenza di indizi tangibili sta complicando la situazione.

Il duplice omicidio: la verità sul caso Kaufmann

Nonostante la mancanza di certezze definitive, la Procura sembra fermamente convinta che il caso possa essere ricondotto a un duplice omicidio. Le modalità con cui sono stati occultati i cadaveri, così come la relazione tesa tra Kaufmann e la vittima, fanno pensare che l’uomo, con il suo comportamento sempre più inquietante, sia il responsabile del crimine. La rivelazione dei segni di strangolamento potrebbe essere l’elemento che farà scattare la verità.

L’inchiesta, dunque, è tutt’altro che conclusa, e la ricerca di prove potrebbe riservare ancora molte sorprese. La verità, seppur nascosta tra le pieghe di un’indagine complessa, è forse più vicina di quanto sembri. La speranza di giustizia per Anastasia e la sua bambina, purtroppo, rimane ancora sospesa, ma l’attenzione e l’impegno delle forze dell’ordine restano costanti.

