Gianni Minà. Camera ardente in Campidoglio, l’ultimo saluto al giornalista

Un ramoscello di ulivo, una rosa rossa e la maglia amaranto del Toro numero 10, con dietro la scritta “Gianni Minà”. Pochi ricordi ma simbolici, poggiati sul feretro del grande giornalista scomparso lunedì a Roma, a 84 anni.

Oggi la città ha voluto rendergli omaggio allestendo la camera ardente nella sala della Protomoteca del Campidoglio, che rimarrà aperta fino alle 19.



Il Sindaco Gualtieri

“Minà è stato un giornalista e un autore televisivo straordinario. Un autore di pagine memorabili di giornalismo, una personalità riconosciuta in tutto il mondo. Penso uno tra i più grandi giornalisti che l’Italia abbia avuto, che ha saputo interpretare la sua professione in un modo vigoroso e impegnato”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Amici e giornalisti presenti



Molti tra giornalisti, personaggi dello spettacolo e semplici cittadini hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Con il passare delle ore, la sala della Protomoteca si riempie di fiori.

Quelli della famiglia, il ricordo dell’Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba, i girasoli e le rose di Roma Capitale.

Dietro il feretro, una grande foto in bianco e nero che ritrae Minà tra i suoi amati giornali.

“Ci conosciamo da tutta la vita. È un uomo straordinario per cultura, umanità, per empatia – ha detto la presentatrice tv Milly Carlucci – Mi ha insegnato tantissimo. Proprio la sua capacità di andare in fondo, di intervistare, di conoscere: la curiosità che deve andare a fondo delle persone e delle cose – ha aggiunto – sicuramente Minà è uno dei giganti del giornalismo mondiale”.

Funerali in forma privata



A rendergli omaggio oggi l’attore Ricky Tognazzi, la presentatrice Alba Parietti, i giornalisti Andrea Purgatori e Sigfrido Ranucci, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, l’assessore alla cultura Miguel Gotor e il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, che ha posto un tulipano rosso davanti al feretro. I funerali si svolgeranno in forma privata.

