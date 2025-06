Giro d’Italia 2025: Roma si prepara all’ultima tappa, chiusure stradali e viabilità modificata

Partenza dal Vaticano, arrivo al Circo Massimo: cosa sapere sulla tappa finale

Domenica 1° giugno 2025, la Capitale ospiterà l'ultima tappa del Giro d'Italia, un evento atteso tanto dagli appassionati di ciclismo quanto da residenti e operatori commerciali. La tappa conclusiva, concepita come una celebrazione sportiva e simbolica, partirà dal Vaticano alle 15:30, con uno scenario unico nel suo genere: il via ufficiale sarà dato dai Giardini Vaticani, precisamente da Porta del Perugino.

Il percorso si snoderà in due fasi: la prima parte porterà i corridori dal centro verso il litorale romano, attraverso la via Cristoforo Colombo fino a Ostia; nella seconda, il gruppo farà ritorno verso il centro cittadino per chiudere la corsa con un circuito finale nell’area del Circo Massimo, previsto per le 19:00. Un tracciato suggestivo ma logistico complesso, che comporterà ampie modifiche alla viabilità urbana, già annunciate da Roma Mobilità.

Viabilità e trasporti: strade chiuse e linee deviate

Le chiusure al traffico inizieranno già nelle prime ore di domenica mattina, in modo progressivo, con impatti su gran parte della mobilità cittadina. Tra le principali strade interessate:

Viale delle Terme di Caracalla , via di San Gregorio , viale Aventino

, , Piazza del Colosseo , via dei Fori Imperiali , piazza Venezia , corso Vittorio Emanuele II , largo Argentina

, , , , Via di Porta Cavalleggeri , piazza della Rovere , Ponte Vittorio , Borgo Santo Spirito , via Paolo VI

, , , , Lungoteveri: dei Fiorentini , Sangallo , Tebaldi , Vallati , de’ Cenci , Pierleoni , Aventino

, , , , , , Via del Circo Massimo , via della Greca , via di San Pio X , galleria PASA , piazza Paoli

, , , , L’intera carreggiata centrale della via Cristoforo Colombo fino a Ostia e ritorno, compresi piazzale Magellano, Lungomare Lutazio Catulo, Lungomare Duilio

Saranno deviazioni obbligate anche per il trasporto pubblico, con numerose linee di bus (soprattutto quelle che attraversano il centro storico e il quadrante sud della città) che modificheranno il proprio percorso. Tutti i dettagli aggiornati in tempo reale sono disponibili sul sito ufficiale di Roma Mobilità (romamobilita.it).

Un’occasione sportiva, ma anche una sfida logistica

La tappa romana non è soltanto una passerella conclusiva del Giro: è anche un banco di prova organizzativo, tra esigenze sportive e gestione dei flussi urbani. Con l’arrivo del Giubileo 2025, eventi come questo servono anche a testare la capacità della città di ospitare appuntamenti su larga scala, nel rispetto delle esigenze di residenti, commercianti e turisti.

Lungo tutto il percorso sarà attivo un dispositivo di sicurezza con forze dell’ordine, steward e operatori di viabilità, mentre l’accesso a molte aree sarà consentito solo a piedi o con permessi speciali. Si prevede un notevole afflusso di pubblico, soprattutto nella zona di arrivo del Circo Massimo, dove saranno allestite aree riservate e spazi per la stampa e l’organizzazione.

Roma e il Giro, un legame che si rinnova

La scelta di Roma come sede della tappa finale del Giro non è solo simbolica. È anche un messaggio: la città vuole consolidare il suo ruolo nel calendario degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Dopo le tappe d’apertura nel 2023 e nel 2018, la Capitale torna protagonista in chiusura, con un tracciato pensato per valorizzare l’immagine urbana, ma che inevitabilmente richiede pianificazione e collaborazione da parte di tutti.

Per i cittadini, l’invito è a organizzare con anticipo gli spostamenti, limitare l’uso dell’auto privata, monitorare la situazione attraverso i canali ufficiali e, per chi può, godersi uno spettacolo che coniuga sport, paesaggio e patrimonio storico.

© Riproduzione riservata