Giubileo. Roma, assunzione 500 autisti per il Tpl, 1000 licenze taxi e più sicurezza in metro e sui bus

“Oggi in commissione abbiamo fatto il punto con l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè sulle attività che si stanno realizzando per la sicurezza nelle stazioni delle metropolitane e sui bus del tpl in vista del Giubileo”.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo.

“Quello della sicurezza nelle stazioni metro e sugli altri mezzi del tpl è uno dei temi fondamentali sul quale bisogna mantenere alta l’attenzione in vista dell’aumento dei flussi turistici che si verificherà già a partire dai prossimi mesi.

Si sta intervenendo, anche in sinergia con la Prefettura, le altre istituzioni e autorità che si occupano di sicurezza incrementando i presidi sia all’interno di tutte le stazioni della metropolitana che sul trasporto pubblico locale.

Nelle stazioni metro saranno aumentate del settanta per cento le ore di presidio, passando da mille a circa mille e settecento ore, che potranno essere ulteriormente incrementate in vista dei grandi eventi giubilari e su indicazione della Prefettura.

Oltre a questo, sono state istituite due sale di controllo, una per la metro C e una per la metro A e B, e sono state installate numerose video camere di ultima generazione che sorvegliano tutti gli angoli delle stazioni metro le cui immagini potranno essere utilizzate dietro richiesta e su segnalazione delle forze dell’ordine.

Insieme alla sicurezza dei viaggatori, ricordo che è importante anche la sicurezza di chi conduce i mezzi del tpl, come gli autisti dei bus che in alcune occasioni hanno subito atti di aggressione durante il servizio. Per questo oltre all’installazione di telecamere sulle porte dei bus, sono state rafforzate le cabine, e i bus sono stati dotati di pulsanti di emergenza che gli stessi autisti potranno utilizzare proprio nelle situazioni di criticità.

Sempre in tema di sicurezza è importante garantire assistenza e supporto adeguati ai turisti che si ritrovano in situazioni di difficoltà perché vittime di furto o di altre situazioni di microcriminalità. Su questo tema, nei prossimi giorni presenterò una mozione per chiedere che in occasione del Giubileo vengano istituiti specifici presidi per fornire informazioni e assistenza in caso di furti, smarrimenti o incidenti.

Durante la commissione ho chiesto all’Assessore Patanè notizie circa l’assunzione di autisti per il tpl e i tempi rispetto alle nuove licenze taxi. Per fare fronte a queste problematiche è stato bandito un concorso per l‘assunzione di 450 nuovi autisti per il trasporto mentre le licenze taxi saranno operative già a partire dalla prossima primavera.

Continueremo a portare avanti l’attività di monitoraggio su questi e su tutte le altre attività – conclude Nanni – e già nei prossimi giorni faremo il punto con il Sindaco Gualtieri in qualità di Commissario Straordinario su tutti gli interventi che si stanno realizzando nella nostra città per i quali ho anche chiesto nei giorni scorsi un report a tutte le istituzioni nazionali coinvolte per avere un quadro aggiornato sui cronoprogrammi”.