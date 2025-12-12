Greccio, Valle Santa di Rieti, dove nacque il primo Presepe: perché il Natale qui è diverso da ogni altro

A Greccio (Ri) il Natale ha un sapore diverso. Nel borgo affacciato sulla Valle Santa di Rieti, la festa più attesa dell’anno coincide con un ritorno alle origini, fino al 1223, quando San Francesco d’Assisi, appena rientrato dalla Terra Santa, scelse questo paese per dare forma al primo Presepe vivente della storia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Con l’aiuto del nobile Giovanni Velita, il frate ricreò la Natività con persone e animali reali, trasformando una notte d’inverno in un gesto destinato a diffondersi in tutto il mondo cristiano.

Oggi, oltre otto secoli dopo, il Presepe Vivente di Greccio torna ad animare il Natale 2025-2026 con uno spettacolo in più serate, un mercatino dedicato, un museo tematico e un percorso artistico a cielo aperto, offrendo a visitatori e pellegrini un’esperienza che unisce storia, fede e cultura.

Greccio, dove nacque il primo Presepe e il Natale di San Francesco

La tradizione racconta che nel 1223 Francesco, desideroso di far comprendere a tutti la povertà e la semplicità della nascita di Gesù, chiese a Giovanni Velita di preparare una grotta con una mangiatoia, un bue e un asinello, per la Messa di mezzanotte. Nella notte di Natale il popolo accorse a Greccio, che per un istante divenne una piccola Betlemme immersa nel freddo della Valle Santa.

La celebrazione fu così intensa che molti presenti ebbero la sensazione concreta di vedere il Bambino Gesù vivo fra le braccia del santo. Da quel momento il Presepe non fu più solo racconto, ma rappresentazione concreta, un modo per avvicinare il mistero della Natività alla vita quotidiana di contadini, artigiani e pellegrini.

È questa memoria che ancora oggi dà senso agli eventi organizzati nel borgo reatino, dove il Natale non si riduce a decorazioni ma diventa racconto condiviso.

Greccio, Presepe Vivente 2025-2026: date, orari e come partecipare

Per il Natale 2025-2026 il Presepe Vivente di Greccio andrà in scena in più serate, con un calendario pensato per permettere a visitatori e famiglie di organizzare la propria presenza. La prima rappresentazione è fissata per la sera del 24 dicembre alle 22.40, vigilia di Natale. Lo spettacolo proseguirà poi il 26, 27 e 28 dicembre 2025 e ancora il 1°, 3, 4 e 6 gennaio 2026, con inizio alle ore 17.40.

La rievocazione si svolge nell'area ai piedi del Santuario, a circa due chilometri dal capoluogo, in un anfiteatro naturale che offre un colpo d'occhio suggestivo sul complesso francescano e sul paesaggio circostante. Una tribuna con 1.300 posti consente una visione comoda anche ai gruppi più numerosi; è possibile prenotare i posti online sul sito della Pro Loco, www.prolocogreccio.com, così da gestire al meglio afflussi e orari.

Si consiglia di arrivare con anticipo, sia per ritirare le prenotazioni sia per avere il tempo necessario a raggiungere la zona del Santuario e sistemarsi in tribuna, considerato il periodo invernale e le temperature della valle.

Greccio, il Presepe Vivente fra quadri storici, luci e musiche

Lo spettacolo del Presepe Vivente di Greccio è articolato in tre quadri che ripercorrono momenti fondamentali della vicenda francescana. Le scene mostrano la vita dei primi frati, la nascita dell’Ordine, l’approvazione della Regola da parte di papa Onorio III e, naturalmente, la notte del 1223 in cui il borgo divenne una piccola Betlemme.

Costumi ricostruiti con cura, scenografie che richiamano il medioevo umbro-reatino, luci studiate per valorizzare la roccia e la pietra del Santuario, musiche avvolgenti: ogni elemento concorre a raccontare la storia con un linguaggio capace di parlare anche a chi non ha familiarità con le fonti francescane.

Più che uno spettacolo, è una forma di teatro sacro in cui il pubblico assiste da vicino ai gesti di Francesco, dei frati e del popolo, accompagnato da una narrazione che alterna momenti corali a passaggi più intimi.

La scena della mangiatoia con il bue e l’asinello resta il cuore emotivo dell’evento, ma viene collocata dentro un percorso che mostra anche il cammino umano del santo, con le sue fatiche e le sue domande.

Greccio, il Presepe di Francesco e i momenti chiave della narrazione

La rievocazione proposta a Greccio prende ispirazione da alcuni passaggi decisivi della vita di San Francesco, che vengono trasformati in momenti teatrali. Si parte dal settembre 1226, quando il santo, ormai quasi cieco, chiede ai frati di essere riportato alla Porziuncola per morire in povertà, sulla nuda terra.

Attorno al suo giaciglio si raccolgono i compagni, con cui rievoca i primi anni, le predicazioni e i tempi di Greccio, il freddo pungente, la visita a Roma del 1210 per ottenere l’approvazione della prima Regola. Francesco confida il senso di smarrimento per le tensioni con la Curia e per avere lasciato il governo dell’Ordine, pur mantenendo un amore profondo verso i frati.

La narrazione torna poi al 1223, quando, su richiesta di Onorio III, Francesco si ritira a Fonte Colombo, in digiuno e preghiera, per dettare la nuova Regola, detta Regola Bollata, che riceve l’approvazione ufficiale del pontefice. Subito dopo, il santo sente il desiderio di ritrovare l’essenzialità delle origini e torna a Greccio, dove chiede a Giovanni Velita di preparare la grotta con la mangiatoia, il bue e l’asinello per la Messa di Natale.

Viene raccontato anche l’arrivo inatteso di Jacopa de’ Settesoli alla Porziuncola, con i mostaccioli che Francesco aveva desiderato, episodio che i frati interpretano come segno provvidenziale. La morte del santo, avvenuta nella notte 3-4 ottobre 1226, viene descritta come il suo “Natale”, cioè una rinascita in Dio dopo un cammino di riconciliazione interiore.

Greccio, mercatino di Natale, Museo dei Presepi e Sentiero degli Artisti

Il Natale di Greccio non si esaurisce nel Presepe Vivente. Dal 29 novembre al 6 gennaio il borgo accoglie il Mercatino di Natale, allestito nel capoluogo, con bancarelle dedicate all’artigianato locale, oggettistica per il Presepio, decorazioni e prodotti tipici. Fra le vie del centro trovano posto stand gastronomici con piatti caldi e specialità del territorio reatino, un’occasione per unire la visita al Santuario a una sosta conviviale.

Per chi desidera approfondire il tema del Presepe, il Museo dei Presepi raccoglie rappresentazioni provenienti da molte regioni italiane: natività in legno, terracotta, materiali riciclati, creazioni contemporanee che interpretano in modi diversi lo stesso evento.

Il percorso esterno continua con il Sentiero degli Artisti, una sorta di galleria en plein air composta da affreschi, sculture e installazioni lungo le antiche vie del borgo. Ogni opera dialoga con la figura di Francesco, con il presepe e con il paesaggio della Valle Santa, offrendo ai visitatori una lettura insieme spirituale e culturale del luogo.

Greccio, come vivere il Natale 2025 fra fede, storia e turismo lento

Greccio si conferma così culla del Presepe e meta privilegiata per chi desidera un Natale capace di unire raccoglimento e scoperta del territorio. Le date del Presepe Vivente 2025-2026 (24, 26-28 dicembre 2025 e 1-3-4-6 gennaio 2026) offrono diverse possibilità per pianificare una visita, magari abbinandola al Mercatino di Natale, al Museo dei Presepi e a una passeggiata sul Sentiero degli Artisti.

Informazioni aggiornate su orari, accessi e prenotazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco di Greccio; per dettagli e contatti legati all’allestimento viene indicato anche il numero per sms 340 8505381. In questo angolo della Valle Santa di Rieti, dove la tradizione francescana si intreccia con la vita quotidiana degli abitanti, il Natale non è solo uno spettacolo da guardare: è un’esperienza che coinvolge vista, cuore e memoria.

Un invito a fermarsi, almeno per una sera, davanti a una mangiatoia di pietra, per riscoprire il valore di un gesto nato otto secoli fa e ancora capace di parlare al presente.