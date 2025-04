Grottaferrata Capitale della Gentilezza 2025, approvato il Vademecum: ecco di cosa si tratta

n un’epoca in cui il tessuto sociale sembra spesso lacerarsi sotto il peso dell’indifferenza e della frenesia quotidiana, arriva da Grottaferrata un segnale controcorrente: la gentilezza può e deve diventare un valore condiviso, strutturato, persino amministrato. È in questa direzione che si muove la decisione della Giunta Comunale, che nella seduta del 25 marzo 2025 ha approvato all’unanimità l’adozione del Vademecum della Gentilezza.

Vademecum della Gentilezza, Di Bernardo: “Diventare modello di convivenza civile”

Non si tratta solo di un documento simbolico, ma di un vero e proprio strumento operativo, costruito con il contributo di scuole, associazioni e cittadini, che raccoglie principi, azioni concrete e buone pratiche per diffondere comportamenti virtuosi e creare una cultura della gentilezza capace di permeare ogni ambito della vita cittadina: dalla scuola alla pubblica amministrazione, dai luoghi di lavoro agli spazi pubblici, fino al rispetto per l’ambiente.

“La gentilezza è un valore fondamentale per migliorare la qualità della vita collettiva”, ha dichiarato il Sindaco Mirko Di Bernardo al termine della seduta di Giunta. “Ogni cittadino, attraverso piccoli gesti quotidiani, può contribuire a rendere Grottaferrata un modello di convivenza civile. L’adozione di questo Vademecum rappresenta un passo importante verso una città più accogliente e solidale”.

L’iniziativa si inserisce nel solco di un riconoscimento prestigioso: Grottaferrata è stata nominata Capitale della Gentilezza 2025, un titolo simbolico ma carico di significati. “Questo Vademecum nasce anche grazie a quel riconoscimento”, ha sottolineato Federica Cattani, Delegata comunale alla Gentilezza. “È un premio che valorizza l’impegno quotidiano della nostra comunità nella promozione di valori come il rispetto, la solidarietà, l’inclusione. Ma è soprattutto frutto di una partecipazione condivisa: studenti, docenti, volontari, realtà associative hanno contribuito alla sua stesura, rendendolo uno specchio autentico dell’anima di Grottaferrata”. Grottaferrata Capitale della Gentilezza 2025 (dal profilo Facebook del Comune di Grottaferrata)

Grottaferrata, tutti protagonisti e documento aperto

Il documento approvato elenca azioni semplici ma significative che ogni cittadino può adottare per coltivare relazioni positive e favorire un clima sociale più sereno. Si parla di gentilezza verbale, di rispetto negli spazi comuni, di educazione ambientale, di cura nei confronti dei più fragili e delle nuove generazioni. Ma anche di cortesia negli uffici pubblici, nei negozi, nelle interazioni digitali. Uno degli aspetti innovativi del Vademecum è la sua natura dinamica: non un decalogo fisso, ma un documento aperto, in continua evoluzione. Sarà infatti aggiornato periodicamente grazie al confronto con giovani, scuole e associazioni, che potranno proporre nuove pratiche, idee, suggerimenti. La gentilezza, insomma, diventa un processo collettivo, partecipato, mai scontato.

L’Amministrazione comunale si è impegnata a promuovere attivamente l’applicazione del Vademecum attraverso campagne di sensibilizzazione, momenti formativi, progetti nelle scuole, eventi pubblici. I protagonisti saranno tutti: cittadini, commercianti, enti, istituzioni. L’obiettivo? Far diventare Grottaferrata un laboratorio permanente di buone pratiche, dove la gentilezza sia non solo un gesto individuale ma un valore condiviso e riconosciuto. Fondamentale anche il sostegno istituzionale ricevuto per il progetto. L’Amministrazione ha voluto ringraziare la Giunta regionale del Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale, il Parco Regionale dei Castelli Romani, la Comunità Montana e il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani, che hanno concesso il patrocinio al calendario delle iniziative per Grottaferrata Capitale della Gentilezza 2025.

