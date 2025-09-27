Guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: sabato di disagi per i viaggiatori

Si allunga la sequenza di giornate nere per gli utenti del trasporto ferroviario, in particolare della linea Alta Velocità Roma – Napoli. E’ stato e lo è ancora un sabato complicato per chi viaggia sulla linea AV Roma – Napoli a causa di un guasto tecnico registrato nei pressi di Cassino che ha causato rallentamenti significativi e obbligato i treni a deviare su percorsi alternativi. Le fonti ufficiali parlano di ritardi che possono superare i 60 minuti, con tre convogli direttamente coinvolti che sono attualmente fermi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Disagi inaspettati per il Frecciargento

Uno dei treni più colpiti è il Frecciargento diretto a Lecce. Partito da Roma Termini, il convoglio si è trovato bloccato a causa dell'inconveniente tecnico e ha dovuto "retrocedere" alla stazione d'origine. Da qui è stato reindirizzato verso Napoli via Cassino, un cambiamento che ha implicato l'uso della cabina in coda al treno.

Treni interrotti e percorsi alternativi

I problemi non hanno riguardato solo il Frecciargento. Il FR 9648 proveniente da Napoli e diretto a Milano ha subito anch’esso le conseguenze del guasto, così come il FR 9428 Napoli-Venezia. Entrambi i treni hanno accumulato ritardi significativi, rendendo la giornata difficoltosa per centinaia di viaggiatori.

Suggerimenti per i passeggeri

Per coloro che erano diretti verso sud o nord lungo la penisola italiana, Trenitalia ha cercato di alleviare i disagi proponendo alternative. I passeggeri del FR 9421 Venezia-Napoli hanno avuto la possibilità di cambiare sul treno successivo da Venezia a Napoli. Analogamente, altre corse sono state originate da Roma Termini anziché dalle destinazioni originali.

Lunga attesa e speranze disattese

Mentre alcuni passeggeri hanno scelto di aspettare fiduciosi risolvendo le questioni legate ai propri itinerari in loco, altri hanno espresso preoccupazioni sull’affidabilità dei servizi ferroviari in queste situazioni critiche. Questo episodio mette ancora una volta in evidenza le fragilità del sistema ferroviario italiano quando messo sotto pressione da inconvenienti tecnici imprevedibili.