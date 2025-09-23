Guidonia, inaugurato il nuovo Stadio Comunale: investimento da 3 milioni e omologazione per la Serie C

È stato inaugurato nel pomeriggio del 23 settembre il rinnovato Stadio Comunale di Guidonia, in via del Campo Sportivo 1. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità locali e sportive: il sindaco Mauro Lombardo, l’assessore Cristina Rossi, il consigliere regionale Marco Bertucci e il presidente del Guidonia Montecelio 1937 Fc, Mauro Fusano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Guidonia, presentato il nuovo Stadio di calcio

L'evento ha segnato la conclusione di un percorso di lavori che ha trasformato l'impianto in una struttura moderna e funzionale, pronta ad accogliere sia competizioni professionistiche sia attività sportive e aggregative per la comunità locale.

Un investimento importante

Il rifacimento dello stadio è stato possibile grazie a un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro: 2,5 milioni provenienti dal Comune, a cui si aggiungono 500mila euro stanziati dalla Regione Lazio per la sostituzione del terreno di gioco con un manto in erba sintetica di ultima generazione.

La nuova superficie risponde agli standard richiesti per le competizioni professionistiche ed è pensata per garantire durabilità e sicurezza, migliorando al tempo stesso le condizioni di gioco per gli atleti.

Le opere realizzate

L’intervento ha interessato diverse aree dello stadio, con l’obiettivo di adeguare la struttura agli standard moderni:

Spogliatoi : ampliati e ristrutturati, con maggiore comfort e funzionalità per giocatori e staff tecnico.

: ampliati e ristrutturati, con maggiore comfort e funzionalità per giocatori e staff tecnico. Illuminazione : installato un nuovo impianto conforme alle normative per le partite serali e idoneo a ospitare incontri di livello professionistico.

: installato un nuovo impianto conforme alle normative per le partite serali e idoneo a ospitare incontri di livello professionistico. Tribune : ristrutturate e ammodernate, con interventi di adeguamento strutturale e aumento delle misure di sicurezza per il pubblico.

: ristrutturate e ammodernate, con interventi di adeguamento strutturale e aumento delle misure di sicurezza per il pubblico. Nuove aree funzionali : realizzate una palestra, uffici per la società sportiva e spazi dedicati alla ristorazione.

: realizzate una palestra, uffici per la società sportiva e spazi dedicati alla ristorazione. Accessi e aree esterne: riorganizzate per migliorare la sicurezza e la fruibilità da parte degli spettatori.

Grazie a questi interventi, l’impianto ha ottenuto l’omologazione per il campionato di Serie C, permettendo così al Guidonia Montecelio 1937 Fc di disputare le proprie partite interne nel nuovo stadio.

Le istituzioni

Durante la cerimonia, il sindaco Mauro Lombardo ha evidenziato il valore del progetto:

«Lo Stadio Comunale, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, è ora un impianto moderno e conforme alle normative di sicurezza. Ha ottenuto il via libera dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza e dal Prefetto di Roma. Le migliorie realizzate lo rendono non solo un campo da gioco per il calcio professionistico, ma anche un polo sportivo a disposizione della comunità».

Il sindaco ha sottolineato come l’opera si inserisca in una visione di città che punta sulla modernizzazione delle strutture e sulla creazione di spazi in grado di accogliere eventi e attività a beneficio dei cittadini.

Le parole del presidente Fusano

Soddisfazione anche nelle parole del presidente del Guidonia Montecelio 1937 Fc, Mauro Fusano:

«Oggi viviamo un momento storico, con l'esordio nel professionismo davanti alla nostra gente. Lo stadio ristrutturato rappresenta un fiore all'occhiello per i nostri tifosi, che ci auguriamo di coinvolgere per tutta la stagione. Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Lombardo e la società: insieme abbiamo reso possibile questo risultato. Ora siamo pronti a scrivere nuove pagine della nostra storia in Serie C».

Uno stadio per la città e i suoi tifosi

Il nuovo Stadio Comunale di Guidonia non è solo un’infrastruttura sportiva: si propone come luogo di aggregazione e di socialità, capace di ospitare attività diverse oltre al calcio. La ristrutturazione, infatti, ha trasformato l’impianto in un centro moderno, funzionale e sicuro, destinato a diventare punto di riferimento per sportivi, tifosi e cittadini.