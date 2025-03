Guidonia Montecelio e Tivoli: uniti per la sicurezza e stretta sui campi nomadi abusivi

Nella giornata di oggi, presso il Municipio di Tivoli, si è tenuta una conferenza congiunta tra i capigruppo della Città di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli. Un incontro dal forte valore istituzionale, che ha visto la partecipazione dei sindaci Mauro Lombardo e Marco Innocenzi, uniti nell’obiettivo di elaborare strategie comuni per la sicurezza del territorio.

Sicurezza urbana e presenza dei campi nomadi abusivi

La conferenza si è concentrata su una delle questioni più critiche per il territorio: la presenza di un campo nomadi abusivo nell’area di Bagni Vecchi, al confine con la frazione di Villalba. L’insediamento, da tempo al centro di polemiche e preoccupazioni da parte dei residenti, rappresenta una vera e propria emergenza sul piano della legalità e della sicurezza pubblica.

Il confronto tra i due primi cittadini e i rappresentanti politici delle rispettive amministrazioni ha puntato a delineare una linea d’azione unitaria, finalizzata non solo a ripristinare il rispetto delle normative vigenti, ma anche a garantire la serenità dei cittadini. La necessità di superare le criticità legate alla gestione dell’area abusiva è stata ribadita con fermezza, evidenziando l’impegno comune per ristabilire un equilibrio che tuteli il decoro urbano e la sicurezza sociale.

Collaborazione intercomunale e impegno istituzionale

Non è la prima volta che le due amministrazioni si trovano ad affrontare insieme questioni complesse legate alla sicurezza. Già in passato, infatti, sono stati avviati progetti congiunti per il controllo del territorio e la prevenzione dei fenomeni di degrado. Tuttavia, la problematica specifica del campo nomadi di Bagni Vecchi ha reso necessario un nuovo impulso alla collaborazione, con l’obiettivo di evitare situazioni di illegalità protratta e consolidare un approccio integrato tra forze dell’ordine e amministrazioni locali.

Legalità e responsabilità: le azioni future

Al termine della conferenza, i sindaci Lombardo e Innocenzi hanno espresso la volontà di intensificare i controlli e promuovere iniziative volte al superamento dell’abusivismo e alla riqualificazione delle aree interessate. Saranno coinvolti i rappresentanti delle forze dell’ordine e le autorità competenti per attuare un piano di intervento incisivo, capace di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.

In un contesto territoriale complesso come quello di Guidonia Montecelio e Tivoli, il coordinamento tra le due amministrazioni rappresenta un segnale forte di unità e responsabilità. La strada verso una città più sicura passa necessariamente attraverso il dialogo e la sinergia tra le istituzioni locali, un impegno che oggi si consolida con nuove prospettive e una visione comune per il futuro.

