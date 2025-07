Un tour tra arte e sapori unici

Erling Haaland, l'asso del Manchester City, è stato recentemente avvistato mentre esplorava le meraviglie di Roma insieme alla fidanzata Isabel Haugseng. I due sono stati attratti non solo dai monumenti iconici della città eterna ma anche dalla sua rinomata cucina. Durante il loro soggiorno, Haaland non ha potuto trattenere l'entusiasmo, esclamando spesso "Oh my God" di fronte alle bellezze artistiche e ai piatti tipici.

Alla scoperta della cucina romana

Dopo aver partecipato agli eventi di Dolce & Gabbana a Roma, la coppia ha deciso di immergersi nella cultura locale. E quale modo migliore se non assaporando piatti come tagliatelle, lasagne e bolliti? Questi sapori autentici sembrano aver conquistato il calciatore norvegese, che si è lasciato fotografare con espressioni di pura gioia mentre gustava le specialità locali. Haaland e la fidanzata a Roma (Foto dal profilo Facebook Ufficiale del calciatore)

Un’esperienza indimenticabile

Tra una passeggiata per le vie del centro storico e una sosta in trattorie tradizionali, il soggiorno romano di Haaland e Isabel sembra essere stato un vero successo. La capitale italiana ha offerto loro un mix perfetto di storia, arte e gusto che difficilmente dimenticheranno. Il loro viaggio si è trasformato in un'esperienza che va oltre il semplice turismo, regalando emozioni autentiche alimentate da bellezze senza tempo e sapori inconfondibili.

© Riproduzione riservata