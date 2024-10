Halloween 2024 a MagicLand: un’esperienza straordinaria dal 12 Ottobre al 3 Novembre

Quest’anno MagicLand, il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, promette un Halloween senza precedenti, trasformandosi in un luogo di emozioni forti, atmosfere spaventose e celebrazioni indimenticabili. Dal 12 ottobre al 3 novembre, i visitatori potranno immergersi in un mondo magico e terrificante, con attività pensate per ogni età. Due temi principali faranno da filo conduttore all’evento: un Halloween classico, con attrazioni da brivido, e il Día de Muertos, una novità assoluta che trasporterà grandi e piccini nel cuore delle tradizioni messicane.

Un Halloween da brividi a MagicLand: attrazioni e spettacoli spaventosi

Per chi ama l’adrenalina e le atmosfere da film horror, MagicLand ha preparato un’offerta ricca e variegata. Il parco presenta 20 attrazioni tematiche, tra cui 6 horror house, 2 percorsi per famiglie, spettacoli teatrali e 7 parate e animazioni itineranti che coinvolgeranno i visitatori con performance spaventose e suggestive.

Le horror house rappresentano il cuore pulsante dell’esperienza horror di MagicLand. La nuova Horror Zone Apocalypse Valley, disponibile il 26 e 31 ottobre e l’1 e 2 novembre, porterà i coraggiosi visitatori attraverso un mondo post-apocalittico suddiviso in cinque zone abitate da mostri, mutanti e psicopatici. Tra le altre case del terrore, Demonia, l’iconica attrazione del parco, ritorna con nuovi effetti speciali, mentre Katakumba sfida i visitatori a sfuggire dalla maledizione della Mummia. I fan degli scenari più classici potranno avventurarsi nella prigione medievale di Dungeons o all’interno dell’inquietante Haunted Hotel, infestato da zombie affamati di carne umana.

Ma Halloween a MagicLand non è solo terrore. Gli spettacoli teatrali saranno un altro fiore all’occhiello di questa edizione. Al Gran Teatro Alberto Sordi, dal 31 ottobre al 2 novembre, andrà in scena in esclusiva italiana Alice in Horrorland, una rivisitazione dark del classico di Lewis Carroll, con una produzione internazionale firmata Scarlett Entertainment. La protagonista, Alice, si troverà in un mondo cupo e pericoloso, dove la Regina di Cuori non è in cerca di rose rosse, ma di sangue.

Le strade del parco saranno animate da parate e show itineranti come la Funeral Parade, una processione funebre accompagnata da un carro e zombie danzanti, e la Psycho Emergency, dove pazienti scappati da un manicomio invaderanno le strade coinvolgendo i visitatori. Da non perdere anche la Halloween Parade, una parata di mostri perfetta per immortalare i momenti più spaventosi.

Día de Muertos: un’Immersione nella cultura messicana

Per la prima volta in Italia, MagicLand celebra il Día de Muertos in collaborazione con l’Ambasciata del Messico. Quest’evento unico trasformerà l’area Old West in un colorato regno dei morti messicano, in perfetto stile con la tradizione millenaria proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.

Questa celebrazione gioiosa, che onora la vita e i ricordi dei defunti, è adatta a tutte le età. I visitatori potranno passeggiare lungo la Via de Muertos, tra decorazioni colorate, calaveras e spettacoli musicali con il Mariachis Show. Food truck e punti ristoro offriranno piatti tradizionali messicani, dolci tipici e bevande colorate per completare l’esperienza culturale.

Un altro punto di forza sarà la Fiesta de los Muertos, un labirinto a tema che trasporterà i visitatori nel cuore delle celebrazioni messicane. I più piccoli, invece, potranno partecipare a spettacoli interattivi come il Viaggio nella Foresta dei Ricordi, una magica avventura dove i bambini diventeranno protagonisti, esplorando un mondo incantato in compagnia della mascotte del parco, Gattobaleno.

Serate speciali: musica, Dj Set e show

Halloween a MagicLand non si limita alle classiche giornate al parco: il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre il divertimento continua con tre Special Nights, dove musica e spettacoli mozzafiato saranno protagonisti. Il 31 ottobre, l’Horror Movie Show porterà gli ospiti in un viaggio tra i film horror più iconici, accompagnato dal dj set di Ulisse Marciano. Il 1° novembre sarà la volta della Scary Robot Night, un evento futuristico con robot danzanti e atmosfere inquietanti, mentre il 2 novembre, Manuel Ribeca e il suo Circo degli Orrori offriranno uno spettacolo visionario con la performer Valentina Tafferini del Cirque Du Soleil.

In queste serate speciali, le attrazioni resteranno aperte fino a mezzanotte, regalando ai visitatori un’esperienza ancora più intensa e spaventosa.

Magia per i più piccoli a MagicLand

Anche i bambini avranno un Halloween su misura a MagicLand. Oltre alle attrazioni dedicate, la Gattobaleno Witch Parade vedrà la mascotte del parco mascherata a tema, mentre la Discobaleno Halloween farà ballare i più piccoli con le streghette del parco. Infine, l’Isola delle Zucche offrirà laboratori creativi immersi tra centinaia di zucche, perfetti per una giornata all’insegna della magia autunnale.

Informazioni Pratiche

I biglietti giornalieri sono disponibili online a partire da 19,90 euro, mentre per le serate del 26 e 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre sarà possibile acquistare biglietti pomeridiani con ingresso dalle 18:00 a partire da 9,90 euro. Per chi volesse prolungare l’esperienza, è disponibile un pacchetto Parco + Hotel che include due giorni al parco e una notte in albergo a partire da 39,90 euro a persona.

Halloween a MagicLand 2024 si preannuncia come un evento imperdibile, capace di sorprendere ed emozionare ogni tipo di visitatore, dai più coraggiosi agli amanti delle tradizioni culturali, fino ai più piccoli esploratori di mondi fantastici.