Halloween 2025 a MagicLand: dal 4 ottobre al 2 novembre un mese tra horror house, spettacoli e notti musicali

Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 MagicLand, il Parco Divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, propone un programma speciale interamente dedicato ad Halloween.

MagicLand, dal 4 ottobre al 2 novembre festeggia Halloween

Per quasi un mese, le aree del parco saranno trasformate con scenografie, eventi e spettacoli pensati per un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli amanti delle emozioni forti.

Il calendario prevede 23 attrazioni tematiche: sette horror house, due percorsi per famiglie e bambini, un nuovo spettacolo teatrale, dieci parate e animazioni itineranti, oltre a tre serate musicali con DJ set e apertura straordinaria fino a mezzanotte.

Le novità del 2025: Labirinto 72 e i percorsi outdoor

La principale novità è Labirinto 72, un’esperienza immersiva dal carattere psicologico, che si svolge in spazi oscuri e silenziosi. Si entra in gruppo ma si esce da soli, in un percorso che mette alla prova i partecipanti fino a simulare una vera eliminazione per chi non riesce a mantenere il controllo. L’attrazione sarà disponibile nelle aperture serali del 25 e 31 ottobre e del 1° novembre.

Nelle stesse date torneranno Apocalypse Valley e Il Lago Maledetto, due percorsi all’aperto che hanno già consolidato la loro fama tra i visitatori. Entrambi offrono ambientazioni suggestive, effetti speciali e interazioni con attori e performer, con l’obiettivo di garantire un’esperienza ad alta tensione.

Non mancheranno le horror house che negli anni hanno attirato migliaia di ospiti: Katakumba, Demonia, Dungeons e Haunted Hotel (queste ultime due accessibili con biglietto aggiuntivo).

L’area Día de Muertos: tradizione messicana e giochi per famiglie

Una delle aree più distintive di MagicLand in questo periodo è Día de Muertos, ispirata alla tradizione messicana del culto dei defunti. Qui il pubblico trova scenografie colorate, installazioni artistiche, calaveras e catrinas.

Per i più piccoli, il percorso Fiesta de Los Muertos offre giochi, animazioni e ambientazioni a tema. Ad accompagnare i visitatori, i Mariachi itineranti con performance musicali dal vivo.

Per chi preferisce attività creative, è prevista anche l'Isola delle Zucche, laboratorio dedicato alla decorazione e alla personalizzazione delle zucche (servizio a pagamento).

Parate e spettacoli itineranti

Il programma prevede numerose performance lungo le strade del parco. Tornano il carro funebre e l’ambulanza Psycho Emergency, a cui si aggiunge la nuova Halloween Parade con la mascotte Gattobaleno e un gruppo di streghette. A completare l’offerta, mezzi scenografici inediti accompagnati da figuranti travestiti da zombie, streghe e creature mostruose.

Horror Musical Celebration: debutto al Gran Teatro Alberto Sordi

Dal 31 ottobre al 2 novembre sarà in scena al Gran Teatro Alberto Sordi il nuovo spettacolo “Horror Musical Celebration”. Ideato da Palco5, unisce teatro e musica con un repertorio che include brani tratti da Nightmare Before Christmas, Wicked, Addams Family, Thriller, Hocus Pocus, Beetlejuice e Ghostbusters.

A interpretarli ci saranno cantanti, attori, performer e ballerini, affiancati dal coro "The Horror Choir", creato appositamente per lo show. Sette appuntamenti in tre giorni per uno spettacolo che combina atmosfere cupe e leggerezza musicale.

Tre notti di musica fino a mezzanotte

Il programma prevede tre eventi serali con DJ set e attrazioni aperte fino a tarda notte:

Sabato 25 ottobre : “90 Special – Horror Edition”, dedicato alla musica anni ’90 con scenografie dark e coreografie a tema.

: “90 Special – Horror Edition”, dedicato alla musica anni ’90 con scenografie dark e coreografie a tema. Venerdì 31 ottobre : “The Massive Squid Party”, ispirato alla serie Squid Game, dalle 18:00 all’1:00, con la partecipazione speciale di Manuel Ribeca .

: “The Massive Squid Party”, ispirato alla serie Squid Game, dalle 18:00 all’1:00, con la partecipazione speciale di . Sabato 1° novembre: “The Horror Dream Party”, con DJ Ulisse Marciano e special guest Francesco Pasquali, tra atmosfere vintage e incursioni scenografiche.

L’offerta gastronomica

Durante tutto il periodo di Halloween, l'offerta di food & beverage sarà arricchita da prodotti a tema. Tra le proposte spiccano le mele stregate, i dolci decorati e il Black Burger con pane scuro, zucca, brie, burger da 180 grammi e bacon.

Un mese di eventi per ogni tipo di pubblico

Con questo programma, MagicLand consolida il suo appuntamento autunnale più importante. L’offerta spazia dalle horror house alle aree per famiglie, dagli spettacoli musicali alle notti danzanti, fino alle attività creative per i più piccoli.

Dal 4 ottobre al 2 novembre, il parco diventa un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza articolata, capace di unire intrattenimento, scenografie immersive e appuntamenti tematici pensati per diverse fasce di pubblico.