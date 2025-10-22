Halloween a MagicLand 2025: Horror Musical Celebration e 7 case del terrore per un’esperienza da brividi

Il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia si prepara a vivere la settimana più spaventosa dell’anno. Dal 25 ottobre al 2 novembre, MagicLand diventa il cuore vibrante di Halloween con spettacoli esclusivi, nuove attrazioni horror e serate speciali che promettono emozioni forti per tutte le età. Il clou è l’atteso debutto di Horror Musical Celebration, il musical più oscuro di sempre, che porterà in scena le atmosfere noir di alcuni dei film e musical più amati dal grande pubblico.

Halloween a MagicLand: il divertimento diventa paura

Per tutto il mese di ottobre MagicLand ha offerto ai visitatori un viaggio nel mondo dell’orrore tra scenografie dark, spettacoli a tema e atmosfere da brivido. Ma è nella settimana che precede Halloween che il parco si trasforma davvero: dal 25 ottobre al 2 novembre l’appuntamento diventa imperdibile per chi ama l’adrenalina e le emozioni forti.

I cancelli si aprono infatti a un programma ricco e intenso, con aperture serali, horror house e spettacoli in esclusiva. Le decorazioni a tema, le parate itineranti e le proposte gastronomiche completano un’offerta che punta a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, dalle famiglie con bambini agli appassionati di horror.

Horror Musical Celebration: lo show più oscuro di sempre

Il fiore all’occhiello della settimana sarà il debutto di Horror Musical Celebration, in scena dal 31 ottobre al 2 novembre al Gran Teatro Alberto Sordi. Lo spettacolo, firmato Palco5, porta in scena un viaggio teatrale e musicale tra mistero e soprannaturale.

Sul palco prenderanno vita alcuni dei brani più iconici della filmografia horror e fantasy: da Nightmare Before Christmas a Wicked, da Addams Family a Beetlejuice, fino alle note di Ghostbusters e Thriller. A interpretarli, un cast di cantanti, ballerini e performer accompagnati dal potente coro “The Horror Choir”. L’ingresso è incluso nel biglietto del parco, fino a esaurimento posti.

Le horror house: un percorso tra paura ed emozioni forti

Non sarebbe Halloween senza le horror house. MagicLand quest’anno ne propone ben sette, tra novità e grandi classici.

Il 25 ottobre aprono al pubblico Labirinto 72, un’esperienza estrema e immersiva, insieme ai percorsi all’aperto Apocalypse Valley e Il Lago Maledetto, che mixano scenografie mozzafiato, effetti speciali e incontri ravvicinati con creature da incubo.

Queste attrazioni si affiancano ai grandi classici già attivi durante il mese: Katakumba, Demonia, Dungeons e Haunted Hotel, che hanno fatto tremare migliaia di visitatori nelle scorse settimane.

Le Notti della Paura: tre eventi musicali imperdibili

Accanto alle attrazioni, MagicLand lancia anche tre grandi serate a tema, le cosiddette Notti della Paura, pensate per chi vuole vivere Halloween fino a notte fonda.

Sabato 25 ottobre : 90 Special – Horror Edition, un party che rivisita i successi degli anni ’90 in chiave dark.

: 90 Special – Horror Edition, un party che rivisita i successi degli anni ’90 in chiave dark. Venerdì 31 ottobre : The Massive Squid Party, una maratona musicale ispirata a Squid Game, con DJ set, vocalist e la partecipazione speciale di Manuel Ribeca.

: The Massive Squid Party, una maratona musicale ispirata a Squid Game, con DJ set, vocalist e la partecipazione speciale di Manuel Ribeca. Sabato 1° novembre: The Horror Dream Party, un tuffo nostalgico tra luci fluo, poster fosforescenti e colonne sonore cult, con Ulisse Marciano e Francesco Pasquali in consolle.

Gastronomia e atmosfere a tema: dal Black Burger al Día de Muertos

Halloween a MagicLand non è solo spettacolo, ma anche gusto e tradizione. Nei punti ristoro arrivano proposte esclusive come le mele stregate, i dolci a tema e l'originale Black Burger con zucca, brie e bacon.

Per chi ama le tradizioni, resta attiva per tutto il mese l’area Día de Muertos, ispirata alla celebrazione messicana, con scenografie originali, calaveras, catrinas e installazioni artistiche. Non mancano attività dedicate ai bambini come la Fiesta de los Muertos, giochi itineranti e l’Isola delle Zucche, un laboratorio creativo di decorazione (a pagamento).

Halloween a MagicLand: un’esperienza per tutta la famiglia

Dai labirinti infestati alle parate con zombie e streghe, fino al nuovo carro della Halloween Parade con Gattobaleno e le sue streghette, ogni dettaglio del parco è pensato per regalare un’esperienza immersiva.

MagicLand conferma così il suo ruolo di riferimento per il divertimento del Centro-Sud Italia, offrendo un mix equilibrato di adrenalina, spettacolo e intrattenimento adatto a tutte le età.

Dal terrore delle horror house alle atmosfere colorate del Regno dei Morti, dalle danze mostruose ai party più folli, Halloween a MagicLand è un appuntamento da vivere fino all’ultimo brivido.