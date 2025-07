I quartieri di Roma, un viaggio tra le vie della tradizione e il richiamo ai mestieri antichi

Un affresco di storie tra i vicoli romani

Quando si passeggia per le strade di Roma, l'impressione è quella di essere immersi in un museo a cielo aperto. Ogni via, ogni angolo racconta una storia. Non solo quella dei grandi monumenti o degli eventi storici che hanno scolpito il destino della città, ma anche quella dei mestieri artigianali che hanno dato forma al tessuto sociale ed economico della capitale nei secoli scorsi.

Memoria e cultura nelle vie della Capitale

In effetti, non è raro trovarsi a percorrere strade dai nomi che sembrano usciti da un libro di storia o da un antico manuale di mestieri: Via dei Cenci, Via del Lavatore, Via del Corso. Ognuna di queste vie conserva frammenti di tradizioni ormai sbiadite nel tempo, ma non cancellate.

Via dei Cenci: tessitori e tradizione

Nella zona del rione Sant’Angelo si trova Via dei Cenci. Il suo nome rimanda agli antichi tessitori che trasformavano lino e canapa in pregiati tessuti. Un richiamo alla maestria artigianale romana che aveva fatto della città un centro di produzione rinomato.

Via del Lavatore: l’importanza del lavaggio

Spostandoci nel rione Trastevere, ecco Via del Lavatore. Questo nome ricorda l’antico mestiere dei lavatori – figure essenziali nella vita quotidiana delle famiglie romane – le cui botteghe erano sparse per la città, specialmente lungo il corso del Tevere.

Via del Corso: dove l’Antico incontra il Moderno

Oggi simbolo pulsante dello shopping romano, Via del Corso ha una storia che affonda le sue radici in antiche tradizioni legate alle corse dei carri. Negli anni è stata animata da mercanti di ogni genere – dai sarti ai calzolai – rendendola un crocevia commerciale tanto nel passato quanto oggi.

Artigiani al servizio della Moda: Via dei Giubbonari

Nelle vicinanze di Piazza Navona si snoda Via dei Giubbonari. Il nome evoca l’arte sartoriale dedicata alla confezione su misura di giubbotti ed abiti eleganti. Una testimonianza delle botteghe di alta sartoria che popolavano il rione Parione.

Cappelli e prestigio lungo Via dei Capellari

In pieno centro storico troviamo Via dei Capellari. Qui operavano gli artigiani specializzati nella creazione e vendita di cappelli – accessori emblematici durante il Rinascimento e il Barocco – quando rappresentavano simboli distintivi nella società.

Lungo il fiume: La storia della Via della Lungara

Attraversando Trastevere corre parallela al Tevere la storica Via della Lungara. Il suo nome suggerisce la posizione strategica lungo il fiume che fu in passato una delle arterie principali per il trasporto fluviale, facilitando gli scambi e i commerci.

Cultura ceramica in Via delle Coppelle

Spostandoci verso altre suggestive viuzze romane, incontriamo Via delle Coppelle. Questo nome fa rivivere la tradizione ceramica con le "coppelle", piccoli vasi usati in vari ambiti che testimoniano l'abilità artigiana locale nella lavorazione della ceramica.

Pesi e misure in Via degli Staderari

A pochi passi dal Pantheon è situata Via degli Staderari. Qui si trovavano coloro che producevano bilance "stadera", strumenti vitali nei mercati per pesare alimenti e merci varie, fondamentali in un contesto come quello romano votato al commercio.

Mestieri sacri in Via dei Coronari

Nell’antico centro storico emerge la suggestiva Via dei Coronari, famosa per i suoi venditori d’arte sacra come corone ed altri oggetti religiosi. Una strada che fonde arte e devozione.

L’Eredità rurale nella memoria urbana: Via della Scrofa

E infine c’è la pittoresca Via della Scrofa nel cuore pulsante cittadino. Questo toponimo ci riporta a pratiche agricole tradizionali come l’allevamento e macellazione suina che una volta circondavano l’urbe ancora rurale.

