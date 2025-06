Il diritto alla salute si allontana: 6 milioni di persone rinunciano alle cure per motivi economici

In Italia, oltre sei milioni di persone – quasi un decimo della popolazione – hanno dovuto rinunciare a cure mediche necessarie per ragioni economiche. Non si tratta di una cifra astratta o lontana, ma di una realtà concreta che coinvolge individui di ogni età, spesso anche con un lavoro, ma comunque impossibilitati ad accedere al sistema sanitario per motivi legati al costo, ai tempi d’attesa o alla disponibilità sul territorio.

Un fenomeno che non riguarda solo i più poveri

Secondo gli ultimi dati raccolti da organizzazioni sanitarie e istituti di ricerca indipendenti, il profilo di chi rinuncia alle cure è sempre più eterogeneo. Non sono soltanto le fasce in condizione di povertà estrema a subire le conseguenze della mancata assistenza sanitaria: anche famiglie monoreddito, lavoratori autonomi con redditi fluttuanti, disoccupati temporanei o persone con carichi familiari si trovano spesso costretti a scegliere tra un esame diagnostico e la spesa quotidiana.

Le visite specialistiche: un lusso per molti

Tra le prime prestazioni sanitarie a essere sacrificate ci sono le visite specialistiche. Cardiologi, dermatologi, ortopedici: ottenere un appuntamento con il Servizio Sanitario Nazionale può richiedere mesi, mentre il ricorso al privato ha costi sempre più difficili da sostenere. Una visita può arrivare a superare i 100 euro, cifra che per molte famiglie rappresenta un ostacolo insormontabile, specialmente in assenza di assicurazioni integrative.

Molti pazienti rinviano controlli che potrebbero intercettare patologie in fase iniziale, trasformando potenzialmente una diagnosi risolvibile in un caso clinico più grave – e più costoso – in futuro. È il paradosso di un sistema che, nell’intento di contenere la spesa, rischia di produrre ulteriori costi, umani e sociali, nel medio e lungo termine.

Le regioni del Sud più colpite

Il divario territoriale resta un elemento chiave nell'analisi del fenomeno. Le regioni del Sud Italia sono quelle in cui si concentra il maggior numero di rinunce alle cure. In Campania, Calabria e Sicilia, la percentuale di persone che ammettono di aver dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici è superiore alla media nazionale.

Le cause sono molteplici: dalla carenza di strutture ospedaliere all’insufficienza di personale sanitario, fino a una rete ambulatoriale meno capillare. A ciò si aggiunge una maggiore incidenza della disoccupazione e del lavoro precario, che limita l’accesso a benefit aziendali o a piani di welfare integrativo.

I farmaci a dosaggi ridotti

Un altro fronte critico riguarda i farmaci, soprattutto quelli di fascia C, non rimborsabili dal SSN. In alcuni casi, anche le medicine essenziali per la gestione di malattie croniche vengono acquistate con difficoltà. Alcuni pazienti ammettono di assumere il farmaco a giorni alterni per far durare di più una confezione, o di sospendere temporaneamente la terapia in attesa dello stipendio.

Un comportamento che può sembrare marginale, ma che ha un impatto diretto sulla salute e sulla qualità della vita. Nei casi peggiori, può portare a riacutizzazioni della malattia, ricoveri urgenti e una crescente pressione sul pronto soccorso, che finisce per colmare le falle di un sistema sempre più frammentato.

Liste d’attesa e accesso al pronto soccorso

I tempi d’attesa rappresentano un altro ostacolo che spinge molti a rinunciare alle cure. Anche chi ha diritto alla prestazione gratuita spesso si trova davanti a tempi incompatibili con l’urgenza della propria condizione. Il risultato è un ricorso crescente al pronto soccorso, che viene spesso utilizzato come unica via d’accesso a visite e controlli.

Tuttavia, il pronto soccorso non è progettato per gestire visite specialistiche o monitoraggi di lungo periodo. Ciò genera un sovraccarico per le strutture e un peggioramento generale della qualità del servizio.

La crisi riflette squilibri sistemici

Il fatto che milioni di persone debbano scegliere tra la salute e il bilancio familiare è un segnale inequivocabile di un sistema in affanno. La crisi del servizio sanitario nazionale non è nuova, ma oggi si intreccia con altri fattori: inflazione, precarietà lavorativa, aumento del costo della vita e riduzione dei fondi pubblici.

La spesa sanitaria privata è in aumento costante: nel 2023 ha superato i 40 miliardi di euro, segnando una crescita rispetto all’anno precedente. Una parte sempre maggiore di questa cifra è sostenuta da famiglie che, pur non essendo formalmente povere, si trovano comunque in una situazione di vulnerabilità economica.

Cosa si può fare?

Affrontare questo problema richiede interventi strutturali e coordinati. Diversi esperti auspicano un rifinanziamento consistente del SSN, una razionalizzazione delle liste d'attesa e una maggiore integrazione tra pubblico e privato. In parallelo, potrebbe essere utile incentivare formule di assistenza mutualistica, accessibili anche ai redditi medio-bassi, per ridurre la pressione economica sulle famiglie.

È essenziale anche intervenire a livello locale, potenziando le cure territoriali e gli ambulatori, in particolare nelle aree interne e svantaggiate. L’obiettivo non dovrebbe essere solo quello di “curare” ma di garantire continuità assistenziale, prevenzione e tempestività d’intervento.

