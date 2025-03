La battaglia legale sull’eredità di Antonio Battista, meglio conosciuto come il “Mago di Arcella”, approda dinanzi alla Corte di Cassazione, promettendo di far luce su una vicenda intricata che intreccia diritto civile, urbanistica e successioni ereditarie.

Al centro della contesa vi è la sig.ra Gloria Battista, figlia primogenita e unica erede che ha formalmente accettato la successione del padre, il quale fu una figura di spicco del panorama esoterico e televisivo degli anni ’80 e ’90. Ella lamenta di essere stata ingiustamente pretermessa nell’eredità, in favore dei figli del secondo matrimonio del padre, eredi a loro volta della sola madre, vedova del mago.

La contesa sugli immobili di via Tuscolana

Fulcro della controversia sono numerosi beni immobili ubicati in via Tuscolana, a Roma, tra cui il famoso “Castello Bianco dei mobili d’arte della Brianza”, edificati dal Mago di Arcella su terreni gravati da uso civico, appartenenti al Comune di Frascati e situati a Roma. Tali beni, secondo quanto denunciato da Gloria Battista, furono illegittimamente trasferiti alla seconda moglie del mago, mediante atti di separazione e divorzio, per finalità meramente fiscali. Successivamente, tali immobili sono pervenuti ai figli di secondo letto, che – sostiene la ricorrente – non avevano alcun legittimo titolo a vantare diritti successori su di essi.

Il Tribunale di Roma, con precedente pronuncia, ha già riconosciuto la nullità di alcuni trasferimenti immobiliari per violazioni urbanistiche, accogliendo parzialmente le doglianze dell’erede esclusa.

Un’eredità svuotata e una rinuncia strategica

Gloria Battista sottolinea come, una volta acquisiti i beni in via successoria dalla madre, i figli della stessa abbiano rinunciato all’eredità del padre, ormai spogliata di ogni contenuto patrimoniale. Ciononostante, essi avrebbero continuato a disporre dei beni, vendendoli a terzi, costituendo fondi patrimoniali e traendo beneficio da immobili che – a detta di Gloria – non avrebbero mai dovuto appartenere loro per la quota della metà riferita al padre.

L’erede legittima del Mago di Arcella rivendica oggi la nullità, inefficacia e inopponibilità di tali atti di disposizione, chiedendo la reintegrazione nel possesso e un risarcimento del danno stimato in oltre 25 milioni di euro.

La questione degli usi civici e la Corte Costituzionale

Elemento giuridicamente centrale della controversia è la natura del suolo su cui insistono i fabbricati: terreni gravati da usi civici, la cui alienazione è soggetta a specifiche norme inderogabili. La difesa di Gloria Battista – rappresentata dall’avv. Carlo Affinito – fa leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge regionale Lazio n. 1/1986, norma che consentiva la “sclassificazione” automatica del suolo ad uso civico mediante il semplice rilascio di un condono edilizio. Antonio Battista con la figlia Gloria

Secondo tale pronuncia, i beni collettivi soggetti ad uso civico non possono essere alienati se non con il preventivo concerto della Regione e del Ministero dell’ambiente, e sono estranei al principio dell’“accessione” tra suolo e fabbricati. In altre parole, la costruzione su tali suoli non ne determina automaticamente la proprietà del terreno da parte di chi ha edificato, come invece avvenuto nel caso degli atti oggi impugnati.

La causa in Cassazione

La vicenda ha assunto rilievo nazionale dopo che la sig.ra Battista ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione (r.g. n. 1990/2020), avverso la sentenza n. 5003/2019 della Corte d’Appello di Roma – Sezione usi civici, che aveva respinto la sua azione. Il ricorso – fondato su motivi di violazione di legge, omessa pronuncia e carenza di legittimazione attiva degli odierni contraddittori – sarà trattato in udienza pubblica il 1° luglio prossimo.

In particolare, la ricorrente denuncia il vizio originario di una compravendita del suolo stipulata nel 2004 dal Comune di Frascati a favore dei figli della Tadiello, ritenuta giuridicamente impossibile e priva di efficacia reale, in quanto fondata su norme dichiarate successivamente incostituzionali.

Un caso simbolo tra diritto, famiglia e patrimonio pubblico

Il caso della famiglia Battista, ben lungi dall’essere un semplice litigio familiare, solleva questioni di interesse pubblico, in particolare sulla gestione e tutela dei beni collettivi e sul confine tra diritto urbanistico e successorio. La sentenza della Corte di Cassazione potrebbe costituire un importante precedente, tanto in materia di successioni e nullità di atti tra coniugi, quanto per la regolamentazione delle alienazioni di beni gravati da uso civico, materia tuttora delicata e scarsamente disciplinata nella prassi.

In attesa del giudizio finale, resta sospesa anche la sorte di beni costruiti da una figura pubblica come il Mago di Arcella, il cui nome, ora, torna alla ribalta per un caso in cui il fascino dell’esoterico lascia spazio alla fredda complessità del diritto.

Avv. Carlo Affinito

© Riproduzione riservata