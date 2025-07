Il settore del gioco pubblico italiano verso una trasformazione tecnologica e responsabile

L’industria del gioco pubblico in Italia si trova a un punto di svolta decisiva, con sfide che richiederanno una completa ridefinizione dell’approccio al settore.

La crescente attenzione verso la responsabilità sociale sta spingendo l’industria a ripensare profondamente il proprio ruolo, mentre la tecnologia emerge come elemento chiave per garantire il rispetto delle normative e affrontare le questioni sociali contemporanee.

Queste tematiche sono state al centro del dibattito durante l’incontro “Strategie e innovazione per il gioco responsabile: le persone al centro di un’industria sostenibile“, organizzato da NOVOMATIC Italia lo scorso giugno. L’evento ha rappresentato un momento significativo di confronto tra operatori del settore, stakeholder e rappresentanti del mondo accademico, concentrandosi su un comparto di notevole importanza economica e sociale.

I numeri del settore: un impatto economico considerevole

L’analisi dei dati del 2024 rivela dimensioni considerevoli per il gioco pubblico italiano. Il settore, considerando sia i canali digitali che quelli fisici, ha registrato una raccolta complessiva di 157,4 miliardi di euro, con 136 miliardi restituiti come vincite.

La spesa netta si è attestata a 21,4 miliardi di euro, di cui 16,3 miliardi generati esclusivamente dal canale offline attraverso una rete di circa 85.000 punti di gioco autorizzati, contribuendo per l’1,1% al PIL nazionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questi dati emergono dal rapporto "Il valore economico e sociale dei giochi pubblici su rete fisica in Italia", realizzato da Nomisma in collaborazione con NOVOMATIC Italia e presentato durante il convegno. Lo studio evidenzia l'impatto macroeconomico e socio-economico del settore, quantificando il contributo diretto, indiretto e indotto in termini di PIL, occupazione e entrate fiscali.

Verso un modello di business sostenibile

L'attuale scenario impone una riflessione strategica sull'evoluzione del settore del gioco legale, chiamato a operare secondo principi di responsabilità e monitoraggio continuo. L'obiettivo è sviluppare un modello di business che assicuri sostenibilità nel lungo termine, rendendo necessario un dialogo costruttivo e il sostegno al gioco legale.

Particolare attenzione viene rivolta alla necessità di una riforma complessiva delle reti fisiche del gioco pubblico, un passaggio considerato fondamentale in un contesto di crescente sensibilità verso il benessere sociale.

Il settore sta orientandosi verso una gestione strategica che superi l’approccio meramente reattivo o di gestione delle emergenze, puntando invece a costruire un sistema strutturato dove legalità, sostenibilità delle filiere e tutela dei consumatori rappresentino pilastri irrinunciabili.

L’innovazione tecnologica come driver di cambiamento

La tecnologia si sta affermando come forza propulsiva del settore, grazie alle sue molteplici potenzialità nel garantire esperienze di gioco consapevoli. Nelle sale NOVOMATIC, questo approccio è già realtà operativa, non per semplice adempimento normativo, ma per adesione autentica ai valori fondamentali della società.

Jessica Cozzi, direttrice videolotteries di NOVOMATIC Italia, durante l’evento del 17 giugno ha illustrato come questo percorso sia stato “costruito nel tempo attraverso studi, approfondimenti e confronti sulle tematiche del gioco patologico”, guidando investimenti e scelte progettuali innovative che hanno portato allo sviluppo di un nuovo prototipo di cabinet AWP, destinato a rivoluzionare l’esperienza di gioco.

Il sistema presenta caratteristiche innovative che superano i tradizionali limiti fisici di controllo, utilizzando tecnologia per il riconoscimento dell’età tramite webcam e intelligenza artificiale, con capacità di segnalazione delle anomalie. Tra le altre innovazioni, Cozzi ha evidenziato “l’App che misura in tempo reale il tempo e l’importo speso e l’IA che rileva comportamenti patologici o compulsivi, notificandoli al giocatore e al responsabile di sala”.

Il ruolo centrale della formazione

Il responsabile di sala emerge come figura chiave per il futuro del gioco responsabile, con un ruolo di controllo e gestione empatica delle situazioni critiche. Mario Lollobrigida, direttore Giochi ADM, ha sottolineato durante l’evento come questo ruolo possa essere valorizzato attraverso la formazione, definita “un pilastro dell’articolo 15 della Delega Fiscale, cruciale per rendere il gioco responsabile”.

Attualmente, ha precisato Lollobrigida, la formazione "viene svolta in maniera analoga su tutto il territorio", con l'auspicio di "arrivare velocemente all'adozione del Decreto del riordino del gioco, così da implementare tempestivamente anche questo strumento".

La collaborazione come chiave del successo

Il futuro del settore si baserà sull’integrazione di formazione, comunicazione e tecnologia, ma la sua realizzazione dipenderà da un confronto continuo tra tutti gli attori coinvolti. Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia, ha ribadito l’importanza dei momenti di dialogo tra stakeholder, sottolineando che “soltanto una collaborazione sinergica potrebbe garantire la sostenibilità dell’industria del gioco legale e la tutela della salute pubblica, un bene primario per tutti”.

