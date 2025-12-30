Il TPL del Lazio cambia pelle: presìdi sanitari mobili sui mezzi pubblici, DAE e primo soccorso su bus e pullman

Il trasporto pubblico locale del Lazio si prepara a cambiare pelle: bus e mezzi extraurbani saranno progressivamente dotati di unità di sicurezza mobili, fino a diventare presìdi sanitari mobili di primo intervento. È l’impianto di un emendamento che punta a portare strumenti salvavita e procedure di emergenza direttamente dove scorrono ogni giorno migliaia di persone, con un’attenzione particolare ai territori più distanti dai servizi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Presìdi sanitari mobili nel Lazio: cosa prevede l’emendamento sul trasporto pubblico

Il provvedimento prevede l’installazione di defibrillatori automatici esterni (DAE), kit di primo soccorso avanzato e sistemi per la segnalazione rapida delle emergenze sanitarie sui mezzi del TPL, con priorità ai servizi gestiti da Cotral S.p.A. L’obiettivo dichiarato è trasformare i veicoli attrezzati in presìdi mobili di emergenza operativi non solo a bordo durante le corse, ma anche nelle aree di fermata e ai capolinea, fino ai territori serviti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Presìdi sanitari mobili nel Lazio: perché la Regione punta su sicurezza e sanità di prossimità

La ratio è duplice: rafforzare il ruolo del trasporto pubblico come infrastruttura di sicurezza e migliorare la capacità di risposta nelle situazioni tempo-dipendenti, riducendo i minuti che spesso fanno la differenza. La misura guarda soprattutto ai piccoli comuni e alle aree interne, dove l’accesso ai presìdi permanenti può risultare più complesso, e dove la presenza di popolazione anziana rende ancora più frequente la necessità di interventi immediati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Presìdi sanitari mobili nel Lazio: il ruolo di Cotral, 118 e la formazione del personale

Elemento centrale è la formazione certificata del personale viaggiante. Il progetto indica un percorso realizzato con il Servizio sanitario regionale, il sistema di emergenza-urgenza 118 ed enti accreditati: non solo dispositivi a bordo, quindi, ma anche competenze per riconoscere l’emergenza, attivare l’allerta e usare correttamente i presìdi.

In prospettiva, si valorizza il lavoro di chi ogni giorno è in prima linea sui mezzi, riconoscendo che sicurezza del viaggio e tutela della salute possono procedere insieme.

Presìdi sanitari mobili nel Lazio: l’apprezzamento UGL e la sinergia politica

UGL Lazio esprime apprezzamento per l’iniziativa proposta in sinergia con la Federazione UGL AutoFerro e raccolta dal consigliere regionale Marika Rotondi, sostenuta dall’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini.

Il segretario regionale Armando Valiani parla di “risposta concreta” a sicurezza, equità territoriale e tutela della salute, sottolineando l’integrazione fra trasporto pubblico e rete di emergenza regionale, specie nei territori dove i servizi sono meno accessibili.

Anche la Segreteria UGL AutoFerro insiste sul valore aggiunto: più sicurezza per i passeggeri, più prevenzione, più riconoscimento delle competenze dei lavoratori.

Presìdi sanitari mobili nel Lazio: coordinamento della Giunta e obiettivo modello replicabile

La Giunta regionale assicurerà il coordinamento dell’intero progetto. Nelle parole finali di Valiani e Rotondi, l’intento è fare di questa scelta un modello strutturale e replicabile, capace di incidere sulla qualità della vita dei cittadini, soprattutto nei centri sotto i 5.000 abitanti e nelle aree interne.

Ora la partita vera sarà l’attuazione: tempi, coperture, standard di dotazione e continuità della formazione, perché un DAE a bordo vale davvero quando è manutenzionato, disponibile e accompagnato da procedure chiare.