    Pubblicato il

    Il video di Marzia che denuncia abusi all’Umberto I. Brutta battuta o molestia sessuale?

    di Alessandra Monti
    Ma la domanda che molti si pongono, ancora una volta, riguarda la linea che separa una ‘brutta battuta’ da una molestia sessuale
    Video Marzia Tik Tok

    Nel pomeriggio del 21 agosto 2025 alle 14:30, una giovane siciliana di 23 anni, Marzia Sardo, si è presentata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma per una forte emicrania. Dopo ore di attesa, la sera stessa, è stata sottoposta a una TAC cranica. In quel momento, quel che avrebbe dovuto essere un gesto di cura si è trasformato in un momento di profonda umiliazione.

    Quando una battuta diventa dolore: la scena della TAC

    Secondo quanto riferito dalla ragazza, l’operatore, dopo averle chiesto di togliere orecchini e mascherina, l’ha rassicurata: “No, tanto la TAC è sopra—alla testa, non al petto”. Ma poi la frase incriminata: “Se vuoi toglierti il reggiseno, ci fai felici tutti“, detta di fronte ai colleghi maschi, mentre lei era in evidente stato di fragilità e dolore.

    Marzia, in lacrime nel video registrato sempre nell’ospedale, ha raccontato quel momento: “Sono stanca di dovermi interfacc… anche in un ambiente ospedaliero, che dovrebbe essere sicuro… cosa vi passa per la testa quando pensate che questa cosa sia normale?“.

    L’impatto del video: solidarietà, critiche e indagine

    Il video ha rapidamente fatto il giro dei social—Instagram, TikTok, Facebook—diventando virale. A seguito della diffusione, la direzione del Policlinico Umberto I ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per valutare eventuali condotte sanzionabili.

    La reazione sui social è stata mista: da un lato molta solidarietà, soprattutto da parte di donne che si riconoscono nella sua esperienza; dall’altro, critiche pesanti, spesso gridando “sei un’attrice”, “smettila di fare un dramma”. Personalmente, Marzia ha fatto sapere di aver disattivato i commenti per proteggersi da questa forma di attacco.

    Oltre la battuta: quale linea separa una ‘brutta battuta’ da una molestia?

    In un sistema sanitario, il paziente dovrebbe sentirsi protetto, rispettato, accolto nei momenti di maggiore vulnerabilità. Una brutta battuta: può essere stupida, fuori luogo, ma nasce da ignoranza o mancanza di tatto. Una molestia: può essere verbale, implicita o esplicita, e induce disagio, degrado, senso di insicurezza.

    Qui, la frase dell’operatore sembra oltrepassare il limite perché il clima era quello di uno spirito sofferente e non goliardico. Non si tratta di ironia maldestra, ma di un commento che sfrutta la posizione di potere (reparto medico, paziente in difficoltà), e genera un effetto intimidatorio. Questo non è solo scortese—è un comportamento inadeguato in un contesto professionale.

    Che cosa ci ricorda la vicenda di Marzia?

    Per chi ha osservato o subito microaggressioni, questa storia richiama un bisogno fondamentale di rispetto e sensibilità, soprattutto in ambiti dove le persone non sono lì per mostrarsi, ma per essere curate.

    Il video di Marzia non è un grido isolato: ci ricorda quanto sia importante il linguaggio—anche (o soprattutto) quello ‘tra colleghi’—e quanto sia urgente educare al rispetto, anche (e anzi soprattutto) in strutture che dovrebbero incarnare cura e protezione.

    © Riproduzione riservata
     
    Molestie Molestie sessuali TikTok

