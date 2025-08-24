Il video di Marzia che denuncia abusi all’Umberto I. Brutta battuta o molestia sessuale?

Nel pomeriggio del 21 agosto 2025 alle 14:30, una giovane siciliana di 23 anni, Marzia Sardo, si è presentata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma per una forte emicrania. Dopo ore di attesa, la sera stessa, è stata sottoposta a una TAC cranica. In quel momento, quel che avrebbe dovuto essere un gesto di cura si è trasformato in un momento di profonda umiliazione.

Quando una battuta diventa dolore: la scena della TAC

Secondo quanto riferito dalla ragazza, l'operatore, dopo averle chiesto di togliere orecchini e mascherina, l'ha rassicurata: "No, tanto la TAC è sopra—alla testa, non al petto". Ma poi la frase incriminata: "Se vuoi toglierti il reggiseno, ci fai felici tutti", detta di fronte ai colleghi maschi, mentre lei era in evidente stato di fragilità e dolore.

Marzia, in lacrime nel video registrato sempre nell’ospedale, ha raccontato quel momento: “Sono stanca di dovermi interfacc… anche in un ambiente ospedaliero, che dovrebbe essere sicuro… cosa vi passa per la testa quando pensate che questa cosa sia normale?“.

L’impatto del video: solidarietà, critiche e indagine

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social—Instagram, TikTok, Facebook—diventando virale. A seguito della diffusione, la direzione del Policlinico Umberto I ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per valutare eventuali condotte sanzionabili.

La reazione sui social è stata mista: da un lato molta solidarietà, soprattutto da parte di donne che si riconoscono nella sua esperienza; dall'altro, critiche pesanti, spesso gridando "sei un'attrice", "smettila di fare un dramma". Personalmente, Marzia ha fatto sapere di aver disattivato i commenti per proteggersi da questa forma di attacco.

Oltre la battuta: quale linea separa una ‘brutta battuta’ da una molestia?

In un sistema sanitario, il paziente dovrebbe sentirsi protetto, rispettato, accolto nei momenti di maggiore vulnerabilità. Una brutta battuta: può essere stupida, fuori luogo, ma nasce da ignoranza o mancanza di tatto. Una molestia: può essere verbale, implicita o esplicita, e induce disagio, degrado, senso di insicurezza.

Qui, la frase dell'operatore sembra oltrepassare il limite perché il clima era quello di uno spirito sofferente e non goliardico. Non si tratta di ironia maldestra, ma di un commento che sfrutta la posizione di potere (reparto medico, paziente in difficoltà), e genera un effetto intimidatorio. Questo non è solo scortese—è un comportamento inadeguato in un contesto professionale.

Che cosa ci ricorda la vicenda di Marzia?

Per chi ha osservato o subito microaggressioni, questa storia richiama un bisogno fondamentale di rispetto e sensibilità, soprattutto in ambiti dove le persone non sono lì per mostrarsi, ma per essere curate.

Il video di Marzia non è un grido isolato: ci ricorda quanto sia importante il linguaggio—anche (o soprattutto) quello ‘tra colleghi’—e quanto sia urgente educare al rispetto, anche (e anzi soprattutto) in strutture che dovrebbero incarnare cura e protezione.

