Incendio a Velletri: evacuato centro spirituale con 60 persone e varie case

Soccorsi tempestivi scongiurano il peggio

Nel tranquillo pomeriggio di Velletri, tutto ha preso una piega inaspettata quando un vasto incendio è scoppiato tra le pendici del Monte Artemisio, lungo via del Cigliolo. Le fiamme hanno cominciato a divorare con furia i boschi vicini, minacciando non solo la natura rigogliosa ma anche le abitazioni della zona. Il fumo denso e nero si è fatto rapidamente strada tra le case rurali, costringendo all'evacuazione un centro spirituale ecumenico popolato da 60 persone e varie residenze private.

Polizia e Vigili del Fuoco in azione

L'intervento celere degli agenti del commissariato di Genzano è stato determinante. Armati di mezzi di fortuna come secchi e tubi trovati nelle vicinanze, hanno fronteggiato le fiamme con coraggio insieme ai colleghi di Albano. Questa improvvisata squadra ha operato in condizioni estremamente difficili per salvaguardare gli abitanti e limitare i danni alle strutture.

Le difficoltà della bonifica

Attualmente, la messa in sicurezza dell'area è ancora in corso. I Vigili del fuoco sono impegnati in una lunga opera di bonifica con autobotti apposite per fronteggiare l'incendio in questa zona impervia. L'urgenza della situazione è amplificata dalla carenza di mezzi antincendio disponibili nei Castelli Romani, molti dei quali sono attualmente schierati nei dintorni del Vesuvio a Napoli per far fronte a incendi simili.

Un ringraziamento sentito

I residenti locali non hanno tardato a esprimere il loro profondo riconoscimento verso coloro che li hanno aiutati a fuggire dal pericolo imminente. Le loro testimonianze parlano di un'incredibile dedizione e prontezza da parte delle forze dell'ordine che hanno evitato una tragedia ben più grande.

© Riproduzione riservata