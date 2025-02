Nella notte tra domenica e lunedì, un grave episodio ha colpito la sede del Commissariato di Albano (Rm), dove decine di autovetture della Polizia sono state distrutte in un incendio che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere origini dolose. L’incendio ha danneggiato gravemente la struttura e ha scosso la comunità locale, ma l’immediata reazione della Polizia ha dimostrato ancora una volta la determinazione e l’impegno al servizio dei cittadini, nonostante la violenza dell’attacco.

Il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha voluto fare visita ai colleghi del Commissariato di Albano già all’indomani dell’incidente, per portare loro la solidarietà del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e per esprimere personalmente il proprio sostegno agli agenti coinvolti. “Un incontro tra poliziotti” è stato definito dal Questore, che si è trovato al fianco degli agenti del commissariato e della Polstrada, nonché degli impiegati civili e dei dirigenti, uniti nella condivisione di questo momento difficile. Questore di Roma in visita al Commissariato

Durante l’incontro, il Questore Massucci ha esortato tutti a non lasciare che questo grave episodio minasse la determinazione dei poliziotti. “Il servizio proseguirà senza esitazioni”, ha dichiarato con fermezza, sottolineando che coloro che hanno cercato di intimidire le forze dell’ordine non sono riusciti nel loro intento. “Un messaggio forte che ci arriva dai nostri valori e dalla nostra storia”, ha aggiunto, evidenziando come il gesto violento non abbia fatto altro che rafforzare la resilienza dei poliziotti al servizio della collettività.

Sebbene le indagini siano ancora in corso per fare luce sulle cause dell’incendio, l’incidente è stato immediatamente condannato come un oltraggio ai luoghi simbolo della sicurezza e dell’ordine pubblico. L’intera comunità della Polizia, dal personale operativo agli impiegati civili, ha espresso il proprio dispiacere per l’attacco, ma anche la propria volontà di continuare a lavorare con la stessa dedizione e determinazione di sempre.

In attesa dei risultati delle indagini, la Polizia di Stato ribadisce l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini, senza mai venir meno alla propria missione, anche di fronte a atti intimidatori di questo tipo.

