Incidente mortale. Grottaferrata piange Maria Claudia Benincà, 57anni, attivista e appassionata ciclista

Una notte segnata dal dolore

La comunità di Grottaferrata si è svegliata con una notizia terribile: la scomparsa di Maria Claudia Benincà, 57 anni, un nome che molti riconoscono. Lei, impegnata a bordo della sua moto Royal Enfield, è stata coinvolta in un tragico incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 14 agosto su via XXIV Maggio, proprio mentre si dirigeva verso Frascati e Villa Torlonia. La notizia ha subito scosso non solo gli abitanti del posto ma anche chiunque l'avesse conosciuta nel corso delle sue tante battaglie sociali.

Un volto noto tra i ciclisti e gli attivisti

Maria Claudia non era solo una semplice appassionata di due ruote. In città era conosciuta anche per il suo infaticabile impegno nel promuovere la pace e i diritti umani. Non era raro vederla in prima fila durante le manifestazioni a sostegno delle cause più diverse. Nel 2021 aveva addirittura deciso di candidarsi a minisindaco del Municipio VIII di Roma, dimostrando ancora una volta la sua volontà di portare un cambiamento concreto nella società.

Le dinamiche dell’incidente

Sebbene i dettagli esatti dell'accaduto siano ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, pare che il motociclo su cui viaggiava Maria Claudia abbia avuto uno scontro con un'automobile. Questo fatale incontro ha strappato via una vita dedicata agli altri e lascia un vuoto incolmabile nella comunità che tanto apprezzava il suo spirito battagliero.

L’eredità di Maria Claudia

Nonostante la tragedia che ha colpito la città e chi l'ha conosciuta, il ricordo di Maria Claudia Benincà continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e l'influenza positiva che ha avuto su chi le stava vicino. La sua dedizione alla causa dei diritti umani e al benessere della collettività sarà per tutti un esempio da seguire.

