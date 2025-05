Incredibile a Sabaudia: commerciante con tubercolosi continuava a lavorare nel suo negozio di alimentari

La donna risultava affetta da una forma attiva e contagiosa della malattia. Disposta la chiusura del punto vendita su decisione del sindaco. Avviate le verifiche sanitarie sull’esposizione al contagio.

Diagnosi chiara, ma nessuna degenza: la commerciante trovata in negozio

Una donna, titolare di un piccolo alimentari a pochi passi dal centro di Sabaudia, è stata trovata al lavoro nonostante una diagnosi medica inequivocabile: tubercolosi polmonare attiva e contagiosa. Secondo quanto ricostruito, l’Asl aveva già emesso il referto che indicava la necessità di un ricovero immediato, data la natura trasmissibile della patologia. Ma, contrariamente a quanto previsto dai protocolli sanitari, la donna non è stata trovata in isolamento né in attesa di ricovero in ambiente protetto: era regolarmente dietro il banco del suo negozio.

Intervento delle autorità: chiuso il punto vendita per motivi sanitari

L'intervento è scattato nelle scorse ore, quando è stata segnalata la presenza della donna nel locale commerciale, frequentato da clienti abituali. Dopo un confronto con le autorità sanitarie, il sindaco di Sabaudia ha firmato un'ordinanza di chiusura in via precauzionale dell'esercizio. L'obiettivo: prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica, in attesa di completare le verifiche epidemiologiche sull'eventuale esposizione di terzi.

La misura si inserisce in un protocollo emergenziale che, in situazioni analoghe, punta a limitare rapidamente ogni possibilità di propagazione del contagio, soprattutto in contesti ad alta interazione sociale come un negozio alimentare.

I protocolli dell’Asl e il nodo della sorveglianza sanitaria

Secondo fonti sanitarie locali, il caso era già noto all’Asl di competenza, che aveva fornito alla paziente indicazioni precise, compresa la necessità del ricovero in un reparto infettivologico. Resta ora da chiarire perché queste indicazioni non siano state rispettate e come sia stato possibile che la donna sia rientrata alla normale attività senza alcuna sorveglianza.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl sta tracciando le persone che potrebbero essere entrate in contatto con la commerciante nei giorni successivi alla diagnosi. Le autorità sanitarie, in collaborazione con il Comune, stanno predisponendo un piano di monitoraggio e screening per i clienti abituali e i fornitori, per valutare l'eventuale esposizione e intervenire tempestivamente.

Tubercolosi: la malattia che continua a circolare, spesso silenziosamente

Nonostante sia percepita come malattia del passato, la tubercolosi continua a rappresentare una minaccia concreta anche nei territori a basso tasso di incidenza come la provincia di Latina. In Italia, la patologia è soggetta a notifica obbligatoria e viene trattata con terapie specifiche che prevedono isolamento iniziale e monitoraggio costante. La forma attiva, in particolare, è trasmissibile per via aerea e può propagarsi in ambienti chiusi attraverso la semplice esposizione a colpi di tosse o starnuti.

Per questo motivo l’accesso a luoghi pubblici da parte di persone affette da forme contagiose rappresenta una violazione non solo delle norme sanitarie, ma anche del principio di tutela collettiva.

Una comunità sotto osservazione

Nel frattempo, la notizia ha destato preoccupazione tra i residenti e tra i commercianti della zona. L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’efficienza dei controlli sanitari in fase post-diagnosi e sulla necessità di rafforzare i sistemi di comunicazione tra enti sanitari, pazienti e autorità locali.

La comunità di Sabaudia, nota per la vivacità commerciale del centro e il costante afflusso di visitatori nei fine settimana, attende ora aggiornamenti ufficiali dall’Asl e dal Comune su eventuali misure di contenimento e sulle condizioni di salute della donna, ora affidata alle cure mediche.

