Infermiere coraggioso salva cento vite a Roma da fuga di gas letale

L’allarme improvviso in un hotel romano

Non capita tutti i giorni di svegliarsi con la consapevolezza di avere salvato cento vite. Eppure, per Danilo Lizzi, infermiere di 35 anni presso l'Ares, quella mattina è diventata realtà. Tutto ha avuto inizio quando il suo rivelatore di monossido di carbonio ha cominciato a suonare non appena entrato nella hall di un noto hotel su via Aurelia, a Roma.

Il momento della verità

Nonostante lo scetticismo del portiere, che inizialmente aveva liquidato l’allarme come una semplice interferenza dovuta a problemi elettrici dell’hotel, Danilo non si è lasciato ingannare. La sua esperienza e il suo intuito gli dicevano che qualcosa non andava. Quando è entrato nella stanza dove dormiva una bambina malata per una chiamata urgente, i sospetti hanno trovato conferma: il dispositivo continuava a suonare con insistenza.

L’incubo che prende forma

I sintomi della piccola erano inequivocabili: nausea, debolezza e vertigini tipiche da intossicazione da monossido. Nonostante le rassicurazioni della madre della bambina che pensava fosse solo stanchezza per la lunga giornata trascorsa fuori casa, Danilo ha deciso di indagare più a fondo. Tornato nella stanza con nuovi controlli, si è reso conto che ogni volta che metteva il rilevatore fuori dalla finestra smetteva di suonare e riprendeva all’interno.

L’intervento tempestivo

A questo punto è partita la chiamata alla centrale operativa per chiedere rinforzi e avvisare le forze dell'ordine. Nel frattempo, dalla stanza accanto giungeva una richiesta disperata d'aiuto: una donna era svenuta. Consapevole della gravità della situazione e senza perdere ulteriore tempo prezioso, Danilo ha agito rapidamente.

Un’operazione eroica coordinata

Grazie al supporto del collega e ad un'organizzazione impeccabile, Danilo ha bussato a tutte le porte dell'albergo avvertendo gli ospiti del pericolo imminente. "118! Uscite subito!", gridava mentre correva su e giù per i sei piani dell'hotel assicurandosi che nessuno fosse rimasto indietro.

L’inevitabile crollo fisico

Nella frenetica corsa contro il tempo anche Danilo alla fine ha ceduto al monossido inalato ed è stato ricoverato in ospedale. "Alla fine sì," racconta Danilo da un letto d'ospedale ancora sotto shock ma grato di essere riuscito nella sua impresa quasi impossibile.

Nonostante tutto quello che è successo, Danilo minimizza il suo eroismo: “Non sono un eroe,” insiste con modestia. Tuttavia riconosce l’importanza del piccolo dispositivo salvavita: “Tutte le forze dell’ordine dovrebbero averlo.” Per lui resta indelebile il ricordo delle lacrime degli ospiti mentre gli esprimevano gratitudine per aver loro salvato la vita.

© Riproduzione riservata