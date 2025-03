La lunga lotta delle donne: la Regione Lazio promuove un impegno futuro

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Regione Lazio ha promosso il convegno “La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro”, un’importante occasione di confronto sui diritti delle donne e sulle politiche di parità di genere. L’evento, svoltosi nello “Spazio Field” di Palazzo Brancaccio, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e professionisti impegnati nella promozione delle pari opportunità. Tra i presenti, il presidente della Regione Francesco Rocca, l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Simona Baldassarre, la deputata Simonetta Matone e il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella.

Parità di genere e diritti delle donne: una battaglia ancora aperta

Durante il convegno, i relatori hanno affrontato temi cruciali come la violenza di genere, l’occupazione femminile, la parità salariale e il ruolo delle donne nella famiglia e nella società. La discussione ha evidenziato come, nonostante i progressi compiuti, le disuguaglianze di genere rappresentino ancora una sfida aperta.

Uno degli argomenti centrali è stato il rafforzamento delle misure a tutela delle donne, con un focus particolare sulle iniziative della Regione Lazio per il 2025. Tra queste, spiccano gli stanziamenti di quasi 12 milioni di euro per le Pari Opportunità, di cui circa 5 milioni destinati al potenziamento dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio. Un investimento importante è stato riservato anche al nuovo sistema informativo LARA, progettato per raccogliere dati sulla violenza maschile contro le donne e migliorare le risposte istituzionali al fenomeno.

L’impegno per il lavoro femminile e la lotta agli stereotipi

Tra le iniziative della Regione, particolare attenzione è stata dedicata al sostegno dell’imprenditoria femminile, con il progetto Impresa Rosa e i 350mila euro destinati a favorire l’adozione di sistemi di gestione per la parità di genere nelle micro e piccole imprese del Lazio. Una misura concreta per incentivare una maggiore presenza femminile nel mondo del lavoro e abbattere le barriere di genere.

Allo stesso tempo, l’evento ha posto l’accento sul ruolo dell’educazione nella promozione dell’uguaglianza di genere. Il progetto Ti Rispetto, rivolto a studenti, docenti e famiglie, ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. A questo si affianca l’istituzione di cinque nuovi Centri Antiviolenza negli atenei del Lazio, per offrire supporto a studentesse, docenti e personale universitario.

Tecnologia e prevenzione: la lotta contro la violenza digitale

Un altro tema centrale del convegno è stata la crescente minaccia della violenza digitale, che include molestie online, cyberstalking, revenge porn e cyberbullismo. La Regione Lazio ha annunciato nuove campagne di prevenzione e sensibilizzazione, coinvolgendo non solo i giovani, ma anche genitori e insegnanti, affinché possano riconoscere i segnali di pericolo e intervenire tempestivamente.

Inoltre, è stata lanciata l’iniziativa per la promozione delle discipline STEM tra le ragazze, con borse di studio regionali per incentivare l’accesso delle donne ai settori scientifici e tecnologici, ancora oggi a prevalenza maschile.

Arte, cultura e simboli di impegno

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui l’attrice Anna Mazzamauro, la scrittrice Cinzia Tani, la cantautrice e atleta paralimpica Annalisa Minetti, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e l’attore e conduttore televisivo Pino Insegno. Durante la giornata, il pubblico ha potuto assistere a un’esibizione live del Roma Tre Orchestra Ensemble, che ha reso omaggio alle donne attraverso la musica.

A chiudere la giornata, la Regione Lazio e Acea hanno aderito alla celebrazione dell’8 marzo illuminando di viola la sede centrale di via Cristoforo Colombo. Il viola, storicamente legato alla lotta per i diritti delle donne, è stato scelto come simbolo dell’impegno continuo per una società più giusta ed equa.

Il convegno ha voluto lanciare un messaggio chiaro alle nuove generazioni: la lotta per la parità di genere non è conclusa. Gli ostacoli sono ancora molti, ma grazie a politiche mirate e a un impegno condiviso tra istituzioni e società civile, è possibile costruire un futuro in cui le donne possano realizzare le proprie aspirazioni senza discriminazioni.

