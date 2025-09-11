La polizia postale chiude il sito Phica.eu, contro la diffusione non consensuale di immagini

La Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica ha avviato in queste ore le operazioni tecniche per dare esecuzione al decreto di sequestro della piattaforma phica.eu, ordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Questo provvedimento segna un passaggio fondamentale in un’indagine che da settimane tiene banco per gravità e impatto: centinaia, se non migliaia, di denunce da tutta Italia, vittime costrette ad affrontare molestie e ricatti anche economici, e una rete che tira fili tra piattaforme online, società pubblicitarie e server esteri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le basi dell’indagine su Phica.eu: cosa si è scoperto finora

L'indagine era partita da denunce di donne, politiche, influencer, persone comuni, che hanno scoperto che loro immagini erano apparse su phica.eu (in precedenza anche come phica.net) senza consenso, spesso associate a commenti degradanti, sessisti, talvolta offensivi.

Tra i reati ipotizzati: diffusione illecita di immagini private, diffamazione aggravata, estorsione. In molti casi le vittime riferiscono di aver ricevuto richieste di denaro per far rimuovere le immagini o evitare la continuazione della diffusione. Le cifre vanno da poche centinaia fino a migliaia di euro al mese, via PayPal, Postepay, o cripto, secondo quanto emerge dalle spiegazioni raccolte dagli inquirenti.

È emerso inoltre che l'amministratore della piattaforma è una persona già nota alla Polizia Postale: si tratta di Vittorio Vitiello, 45 anni, originario di Pompei, residente a Scandicci (FI). Su di lui ci sono elementi sospetti che lo collegano non solo alla gestione tecnica del sito, ma anche ad attività di estorsione.

Le operazioni tecniche e il ruolo delle forze in campo

Le attività in corso puntano a isolare tutto il materiale audio-video presente sulla piattaforma — immagini, video e commenti — per consentire agli inquirenti di svolgere analisi esaurienti, identificare vittime, autori, e il circuito reale dei responsabili.

Sono coinvolti più livelli di Polizia Postale: il Servizio Centrale sta coordinando, con il supporto dei Centri Operativi di Milano e Firenze. Le operazioni tecniche sono particolarmente complesse per via della diffusione su server esteri, dell’uso di pseudonimi, e della presenza di “stanze private” all’interno del portale dove gli utenti potevano scambiarsi materiale anche particolarmente sensibile.

Le vittime di Phica.eu, le denunce e la pressione istituzionale

Da tutta Italia decine di donne hanno formalizzato denunce: alcune sporgono causa per tutelarsi personalmente, altre aderiscono a class action. Il Garante della Privacy ha invitato le vittime a denunciare, sottolineando che possa intervenire anche d’ufficio nei casi più gravi.

Il sequestro: cosa significa e cosa cambierà

Con l’esecuzione del decreto di sequestro della piattaforma phica.eu, la Polizia Postale cerca di impedire che il materiale possa essere cancellato, modificato o spostato, così da preservare le tracce utili all’inchiesta. Verrà circoscritto tutto il database: immagini, video, commenti, iscrizioni, flussi di pagamento e dati tecnici di server, log, IP etc.

Questo non significa automaticamente che il sito resterà oscurato per sempre — ma è un passo importante per assicurare che venga fatta chiarezza su cosa è accaduto, chi abbia avuto ruoli decisivi, e quali vittime siano state coinvolte in modo grave.

Le sfide: normativa, giurisdizione e cultura del consenso

Molti problemi sono emersi proprio perché le leggi e la prassi in materia di tutela digitale sono in ritardo rispetto alle pratiche che si sviluppano online. Alcuni aspetti critici:

È difficile intervenire già alla fase iniziale quando le immagini sono già diffuse: l’obbligo di segnalazione, la collaborazione dei provider, la de-indicizzazione dai motori di ricerca sono operazioni generalmente lente.

Il fatto che server e infrastrutture possano essere all’estero complica l’azione legale, ma non la rende impossibile. Le autorità investigative e giudiziarie italiane stanno infatti raccogliendo tutti gli elementi per portare avanti le accuse anche se parte del materiale fosse ospitato all’estero.

La cultura digitale del consenso è ancora fragile: molte vittime non denunciano per vergogna, timore, isolamento. La società spesso sottovaluta queste forme di violenza. Ciò unito all’anonimato sulla Rete alimenta il fenomeno.

Perché il caso di Phica.eu interessa tutti

Perché riguarda molto più del singolo sito o del singolo gesto. In casi come Phica.eu convergono diverse tendenze pericolose:

la mercificazione del corpo altrui tramite web, spesso senza che chi ne soffre abbia risorse per difendersi;

la commistione tra pornografia non consensuale, revenge porn, diffamazione, estorsione;

l’elasticità tra ciò che è “legale” e ciò che è “morale”, che spesso viene sfruttata per nascondere responsabilità;

la necessità urgente di aggiornare leggi e protocolli in tema di privacy digitale, trattamento dei dati, diritti delle vittime, responsabilità dei gestori di piattaforme.

La strada è appena cominciata: il sequestro di phica.eu apre la fase più delicata dell’indagine. Spetterà alla magistratura valutare accuse e prove, ma anche al legislatore garantire che casi del genere non restino al limite dell’impossibile. Le vittime stanno chiedendo più di un risarcimento individuale: vogliono che la dignità digitale sia riconosciuta come un diritto che non può essere svenduto.