La Procura alle liti e l’anatomia dei clienti smemorati

Ci sono giorni in cui l’avvocato, più che un professionista, sembra un personaggio tragico di un teatro antico. Certifica l’autenticità delle sottoscrizioni nelle procure, studia fascicoli, combatte battaglie che non sono le sue, si carica addosso la disperazione altrui come un fardello ereditato per errore.

E poi, un mattino, apre la posta elettronica e scopre che la persona che ha tentato di difendere si è trasformata in accusatore o in squalo.

Succede ogni volta che il cliente, dopo aver firmato una procura speciale o una procura alle liti, che la Corte di Cassazione definisce con chirurgica precisione come negozio unilaterale di rappresentanza, dopo aver letto – oppure finto di leggere – l’informativa, dopo aver beneficiato del lavoro del proprio difensore, realizza che è giunto il momento di pagare gli onorari. Ed è allora che, come per magia, non ricorda più nulla.

Il Cliente non ricorda la firma, non ricorda l'incarico, non ricorda la causa.

Ricorda solo una cosa: non vuole pagare!

E allora comincia la liturgia delle scuse, un rosario di invenzioni surreali che manco un romanziere di racconti fantastici avrebbe l’ardire di mettere su carta. “Credevo fosse un’altra cosa”, “Mi hanno ingannata”, “Io non sapevo”, “La firma mi è stata estorta”, “Quella non è la mia firma”.

Peccato, per loro, che la giurisprudenza sia inflessibile come una lama affilata: la certificazione dell’autografia da parte del difensore – quella che la Cassazione chiama “autentica minore” – serve proprio a impedire questi teatrini.

Essa attesta che quella firma è della parte, che la volontà è stata espressa, che il mandato è stato conferito.

E le Sezioni Unite del 2024 Sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, con un rigore che par quasi un monito, ricordano che ciò che conta non è il capriccio postumo del cliente, ma la certezza del potere rappresentativo, che garantisce la serietà e la dignità della giurisdizione.

La verità è semplice, cruda, fastidiosa come tutte le verità: molti clienti, quando chiedono l’aiuto dell’avvocato, sono devoti come fedeli davanti al santo. Poi, quando ricevono la parcella, diventano inquisitori.

Aprono processi morali, affilano accuse, fabulano inganni inesistenti.

Fingono di essere vittime pur di non ammettere l’unica realtà che li tormenta: la giustizia, come ogni cosa preziosa, ha un costo.

È un fenomeno triste, vile, quasi antropologico. Perché non nasce dall’errore, ma dalla paura. Paura di affrontare le proprie responsabilità, paura di riconoscere che si è perso, paura di dire: “Ho sbagliato giudizio, ma l’avvocato ha fatto il suo dovere”. È più facile accusarlo, più comodo trasferire su di lui il proprio fallimento, più rapido dichiararsi ingannati che dichiararsi adulti.

Eppure, dietro il rilascio della procura al difensore, c’è un gesto sacro di fiducia. Un avvocato presta la propria voce, il proprio tempo, il proprio onore alla causa di un altro essere umano.

Non è una cosa da poco.

Non è una banalità da revocare con una mail o un messaggino Whatsapp scritti in preda all’ira o all’avarizia.

È un patto; e i patti, nella civiltà giuridica, non si sciolgono con il primo capriccio.

La verità non si cambia come un paio di scarpe e la dignità non si baratta per qualche euro risparmiato.

Guardo questi clienti smemorati con lo stesso sguardo con cui scruto i potenti: severo, implacabile, insofferente alla menzogna.

“Se hai avuto il coraggio di firmare una procura a un avvocato, abbi il coraggio di rispettarla.

Se hai avuto il coraggio di chiedere aiuto, abbi il coraggio di riconoscerlo.

E se hai avuto il privilegio di essere difeso, abbi l’onestà di pagare chi ti ha difeso.”

Gli avvocati non sono burattini da gettare dopo l’uso né bersagli per sfogare le proprie frustrazioni. Sono garanti di un diritto, di un sistema, di una civiltà.

E chi tradisce quella fiducia non solo offende un professionista: offende se stesso, la verità e perfino la giustizia che dice di volere.

Nonostante tutto, nella vita di ogni avvocato, c’è il momento in cui il telefonino vibra, la posta elettronica lampeggia o arriva la notifica di un messaggino del cliente che, fino al giorno prima, ti chiamava “avvocato mio”, quasi fossi un taumaturgo.

È il messaggino del tradimento.

Quella in cui il cliente, dopo aver firmato una procura alle liti – non una promessa vaga, ma un negozio giuridico serio, definitivo, impegnativo – decide improvvisamente di soffrire di amnesia selettiva.

Questi clienti smemorati scrivono:

“Io? Io non ho mai firmato nulla.

Io? Se ho firmato, Io non volevo.

Io? Se ho firmato, Io non ho capito.

Io? Se pure ho firmato, non pagherò, perché già le ho pagato un caffè al bar e le ho regolato il panettone 3 Natali fa.”

E allora, bisogna ricordarlo a voce alta: la menzogna non è un'opinione, è un insulto alla dignità di chi lavora con onore.

Le scuse non cancellano le firme.

E la giurisprudenza è inflessibile.

La Corte di Cassazione lo ripete con la puntualità di un metronomo.

Con l’Ordinanza n. 18381/2024, ha chiarito che la certificazione dell’autografia da parte del difensore – quella che la dottrina chiama autentica minore – non è un giochino notarile, non è un “atto magico”: serve ad attestare che la firma appartiene proprio a quella persona, senza che l’avvocato debba trasformarsi in poliziotto o investigatore privato.

Chi firma, dunque, sa di firmare. E risponde di ciò che firma, anche se dice che non ha capito.

“In tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell’autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all’atto dell’autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.”.

E quando il cliente si inventa che la procura è troppo vecchia, troppo nuova, troppo distante, troppo vicina a una sua personale vicenda, troppo qualsiasi per essere valida? Anche qui la Corte è lapidaria.

Le Sezioni Unite n. 2075/2024 hanno detto, sulla procura speciale per ricorrere per Cassazione, che il requisito della specialità della procura non richiede né la contestualità, né la data perfettamente sovrapponibile alla redazione del ricorso. Basta che sia conferita dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notifica del ricorso. Punto. Fine delle favole.

“In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.”.

Non si viene assolti perché “non ricordavo”.

Non si invalida una procura perché “non volevo”.

Non si riavvolge il nastro della responsabilità come un vecchio mangianastri.

E, sempre in tema di Cassazione, l’Ordinanza 17017/2025 ha stabilito che la procura cartacea, firmata dalla parte e digitalmente autenticata dal difensore, è perfettamente valida, anche quando allegata telematicamente. La firma della parte c’è, la volontà c’è, il mandato c’è. Non importa quante scuse creative si inventino dopo.

“In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

(Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell’avvocato).”.

È il trionfo della realtà sulla commedia.

Il vero nodo: la paura di pagare.

Perché lo fanno?

Perché si arrampicano sugli specchi come acrobati disperati?

Ma è semplice: perché hanno la paura, il terrore della parcella.

Una paura così forte da spingerli a rinnegare perfino la propria firma, perfino l’evidenza, perfino la dignità.

A questi clienti manca il coraggio umano.

Sono affetti dalla malattia dell’ipocrisia: ti pregano di salvarli e poi, quando chiedi il compenso, si trasformano in inquisitori, denunciatori, segnalatori calunniosi di reati tributari alla Guardia di Finanza, pronti ad accusarti di inganni inesistenti.

Il rapporto fiduciario non è un elastico da spezzare a piacimento.

Le Sezioni Unite lo dicono apertamente: l’avvocato esercita una funzione di rilievo sociale e il processo non può vivere senza fiducia e lealtà reciproca.

Chi tradisce la procura, chi rinnega ciò che ha firmato, non tradisce solo il proprio difensore: tradisce il sistema della giustizia che lo tutela.

“Se hai firmato, hai voluto.

Se hai voluto, hai compreso.

E se hai compreso, devi pagare.”

È semplice. Brutale. Inequivocabile.

Come la verità, come la giurisprudenza, come il dovere.

Gli avvocati non sono il parafulmine delle debolezze altrui.

Non sono bersagli da colpire per evitare di guardarsi allo specchio.

Non sono salvatori gratuiti, eroi in saldo, servi devoti della paura di qualcuno.

Sono professionisti.

Sono voci altrui, scudi altrui, tempo altrui.

E la firma su una procura è il gesto di chi affida se stesso a un difensore e si assume la responsabilità del proprio atto.

Chi rinnega quella firma, chi insinua inganni inesistenti, chi usa la menzogna per non pagare, non è un cliente: è un traditore della fiducia.

E l’unico antidoto contro la viltà è dire la verità, tutta intera, senza paura.

Avv. Carlo Affinito