La storia di Augusto Pennacchi, 19enne di Tivoli, travolto e ucciso da 26enne sotto l’effetto di alcol e cocaina

L’incidente che ha cambiato tutto

Una tranquilla mattina di inizio giugno si è trasformata in una tragedia indelebile per la famiglia Pennacchi. A Palombara Sabina (Rm), un paese non lontano da Tivoli, il giovane Augusto, appena diciottenne e con tutta la vita davanti, è stato travolto mentre guidava la sua Yamaha TT. Alla guida dell'altra moto c'era un ventiseienne romano, che ha invaso la corsia opposta sotto l'effetto di alcol e cocaina. Il suo tasso alcolemico era tre volte oltre il limite consentito. Nessuna revisione per il veicolo e nemmeno la patente necessaria: un quadro che delinea un comportamento sconsiderato.

I giorni dell’agonia

Trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli in eliambulanza, Augusto ha lottato per sei giorni tra la vita e la morte. Nonostante gli sforzi dei medici e due interventi chirurgici complessi, il giovane non ce l'ha fatta. Il dolore della famiglia è stato enorme. I genitori, insieme al fratello e alla sorella di Augusto, hanno deciso comunque di donare gli organi del ragazzo: un ultimo atto di generosità che ha permesso ad altri quattro giovani di continuare a vivere.

La ricerca di giustizia

L'avvocato della famiglia Pennacchi, Fabrizio Penna, chiede una giustizia rapida e severa. Le accuse mosse contro il 26enne romano sono pesanti: omicidio stradale aggravato. "Vogliamo che questo tragico incidente non resti impunito," afferma l'avvocato Penna. "Chi guida sotto l'effetto di sostanze alteranti deve affrontare le conseguenze delle proprie azioni." La famiglia intende portare avanti questa battaglia non solo per Augusto ma anche per sensibilizzare sull'importanza della responsabilità alla guida.

L’omaggio della scuola

Augusto avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità pochi giorni dopo l'incidente. La dirigente del liceo scientifico Spallanzani di Tivoli ha deciso di omaggiarlo con un diploma alla memoria conferendo tutti 10 ai suoi voti finali. L'8 luglio scorso, giorno in cui avrebbe compiuto 19 anni, alla famiglia è stato consegnato il diploma con 100 e lode durante una cerimonia toccante.

Messaggio dei familiari

Nessuno può riportare indietro il tempo o lenire completamente il dolore della perdita, ma i genitori di Augusto vogliono far sì che qualcosa cambi davvero nel sistema legislativo italiano. Desiderano leggi più severe per chi mette a rischio vite innocenti guidando in condizioni alterate. Con coraggio e determinazione vogliono trasformare il loro lutto in speranza per evitare future tragedie.

