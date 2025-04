Nel cuore di Roma, tra il brusio incessante del centro e le colonne solenni della Galleria Alberto Sordi, si apre una finestra su un mondo parallelo: quello della Polizia Scientifica. A 173 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, questa mostra dal titolo “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, aperta fino al 27 aprile, rappresenta molto più di un’esposizione celebrativa: è una narrazione stratificata, rigorosa e al tempo stesso profondamente umana, che porta alla luce il dietro le quinte delle indagini che hanno segnato la storia del nostro Paese.

La scienza che combatte il crimine

L’intero percorso si sviluppa in sette ambienti tematici, ciascuno definito da un colore simbolico e da una disciplina specifica, offrendo al visitatore un’esperienza immersiva che si muove su più piani sensoriali e intellettivi. Il merito va non solo all’impostazione museale, ma anche alla scelta di affidare la narrazione vocale all’inconfondibile voce del giornalista Gianluigi Nuzzi, che guida il pubblico come fosse un sopralluogo investigativo, dal generale al particolare.

Le radici di un sapere: Salvatore Ottolenghi

Il percorso si apre con LE ORIGINI, in un ambiente sobrio e colto, dove la figura del medico legale Salvatore Ottolenghi campeggia come antesignano della moderna criminologia italiana. Ottolenghi, allievo di Cesare Lombroso ma critico verso i determinismi biologici del suo maestro, rivoluzionò l’approccio alle indagini criminali proponendo un metodo scientifico per la raccolta delle prove, fondando nel 1903 la prima Scuola di Polizia Scientifica. È qui che appaiono le “gemelle Ellero”, il primo sistema di fotosegnalamento adottato in Italia, che segnò una svolta nella identificazione dei soggetti criminali.

Quando il corpo parla: le impronte digitali

Dal colore crema all’intenso cremisi: L’IMPRONTA DIGITALE racconta una delle certezze più solide dell’investigazione forense. L’unicità delle impronte, formate già in utero e immutabili nel tempo, viene esplorata non solo con spiegazioni tecniche ma anche con un approccio tattile grazie a una riproduzione in 3D. Il visitatore può, letteralmente, “toccare con mano” ciò che per oltre un secolo ha costituito un elemento chiave nelle attività di identificazione.

L’occhio che osserva: le riprese in ordine pubblico

Lo spazio successivo, LE RIPRESE VIDEO IN ORDINE PUBBLICO, è tinto di verde e offre un’interessante incursione nel mondo della documentazione video. In un’epoca in cui l’immagine è testimone e prova, la Polizia Scientifica ha affinato tecniche e tecnologie per riprendere, analizzare e contestualizzare ciò che accade in situazioni critiche. Dalle videocamere portatili degli anni ’80 ai droni di oggi, qui si racconta come la visione non sia mai neutra, ma costruita, calibrata, finalizzata a restituire verità giuridicamente rilevanti.

La scena del crimine come testo da decifrare

Il colore giallo accoglie uno degli ambienti più iconici: LA SCENA DEL CRIMINE. Qui si entra nel vivo della metodica operativa, dove il sopralluogo diventa un atto quasi liturgico, regolato da protocolli ISO e da una preparazione tecnico-scientifica di altissimo livello. I visitatori possono osservare le tecniche con cui si individuano le “latenze” – tracce invisibili all’occhio umano – e come esse vengano rese visibili ed esaltate per diventare prove. Non è solo una questione di strumenti, ma di sguardo allenato, di pazienza, di metodo.

Laboratori tra chimica, DNA e balistica

Il celeste de L’ANALISI DELLE TRACCE accompagna dentro i laboratori. È qui che il sangue, il sudore, i residui da sparo o una minuscola fibra tessile diventano la chiave per decifrare eventi complessi. La genetica forense dialoga con l’analisi chimica e la balistica, in una sinergia che restituisce al dato biologico una storia. Non è tecnologia fine a sé stessa, ma al servizio della verità, raccontata anche attraverso tour virtuali che mostrano quanto la Polizia Scientifica abbia saputo adattarsi al mutamento del crimine e del tempo.

L’innovazione al servizio dell’indagine

LE ALTRE ATTIVITÀ D’INDAGINE, in blu, è l’ambiente che meglio traduce l’ibridazione tra scienza e tecnologia. L’uso dell’intelligenza artificiale, l’analisi fonica, la grafica forense, la digital forensics: tutte aree in cui la capacità umana viene amplificata da strumenti sofisticati, spesso invisibili, ma fondamentali. Colpisce l’opera sulla testa di Lorenzo Lotto, ricostruita in 3D da un autoritratto: un esercizio estetico che diventa espressione della potenza delle tecniche identitarie applicate all’arte, alla storia e, inevitabilmente, al crimine.

La memoria ricostruita in 3D

Infine, il rosso de LA RICOSTRUZIONE 3D chiude il percorso riportando il visitatore alla concretezza della scena del crimine. Grazie alle più recenti tecnologie di acquisizione e modellazione, è oggi possibile non solo rivivere virtualmente un luogo, ma anche riaprire metaforicamente casi del passato. I sei schermi installati nella sala lo dimostrano chiaramente, in particolare nei tre dedicati al caso Moro, dove la scienza diventa alleata della memoria collettiva, strumento per chiarire, ricostruire, capire.

Non solo mostra, ma coscienza pubblica

C’è un filo rosso che unisce tutte le stanze, tutte le voci, tutte le tracce: è l’idea che la scienza forense non sia solo un sapere tecnico, ma un presidio etico, un linguaggio che consente di interpretare il reale con rigore e umanità. “La verità nelle tracce” non si limita a raccontare la storia della Polizia Scientifica, ma ne rivela l’anima: quella fatta di pazienza, metodo, intuizione, e soprattutto dedizione a un ideale che non è mai freddo o burocratico, ma profondamente umano.

Questa mostra è un invito a guardare oltre la superficie, a riconoscere il valore delle evidenze silenziose e, forse, a riscoprire il fascino della verità quando emerge, passo dopo passo, dalle sue stesse impronte.

