    Lago Albano, branco di cinghiali tra ombrelloni e bagnanti a Castel Gandolfo

    di Lina Gelsi
    Incuriositi e forse alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare, annusavano borse e teli, passeggiando tranquillamente sul prato senza mostrare alcun timore per la presenza umana
    Branco di cinghiali
    Branco di cinghiali (Immagine di repertorio)

    L’arrivo inaspettato dei cinghiali

    Un pomeriggio d’estate che sembrava come tanti altri si è trasformato in un’esperienza piuttosto inusuale per i bagnanti del Lago Albano. Verso le cinque di pomeriggio, un piccolo branco di cinghiali ha fatto la sua comparsa sulla riva del lago a Castel Gandolfo, suscitando sorpresa e un pizzico di apprensione tra chi si godeva il relax sotto gli ombrelloni.

    La “famiglia” in esplorazione

    Il gruppetto di ungulati, guidato da una mamma scrofa con i suoi piccoli al seguito, ha iniziato a muoversi tra le file di lettini e ombrelloni. Si sono comportati come visitatori abituali: incuriositi e forse alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare, annusavano borse e teli, passeggiando tranquillamente sul prato senza mostrare alcun timore per la presenza umana.

    Reazioni tra panico e curiosità

    Mentre alcuni genitori richiamavano i bambini per tenerli lontani dai nuovi arrivati, il personale dello stabilimento balneare non si è scomposto. Ormai abituati a queste incursioni sempre più frequenti negli ultimi tempi, hanno gestito la situazione con calma. Nessuna azione avventata è stata compiuta dai bagnanti grazie alle rassicurazioni fornite dallo staff che ha invitato tutti a non avvicinarsi troppo agli animali per evitare incidenti.

    © Riproduzione riservata
     
