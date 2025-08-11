Pubblicato il
Lago Albano, branco di cinghiali tra ombrelloni e bagnanti a Castel Gandolfo
L’arrivo inaspettato dei cinghiali
Un pomeriggio d’estate che sembrava come tanti altri si è trasformato in un’esperienza piuttosto inusuale per i bagnanti del Lago Albano. Verso le cinque di pomeriggio, un piccolo branco di cinghiali ha fatto la sua comparsa sulla riva del lago a Castel Gandolfo, suscitando sorpresa e un pizzico di apprensione tra chi si godeva il relax sotto gli ombrelloni.
La “famiglia” in esplorazione
Il gruppetto di ungulati, guidato da una mamma scrofa con i suoi piccoli al seguito, ha iniziato a muoversi tra le file di lettini e ombrelloni. Si sono comportati come visitatori abituali: incuriositi e forse alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare, annusavano borse e teli, passeggiando tranquillamente sul prato senza mostrare alcun timore per la presenza umana.
Reazioni tra panico e curiosità
Mentre alcuni genitori richiamavano i bambini per tenerli lontani dai nuovi arrivati, il personale dello stabilimento balneare non si è scomposto. Ormai abituati a queste incursioni sempre più frequenti negli ultimi tempi, hanno gestito la situazione con calma. Nessuna azione avventata è stata compiuta dai bagnanti grazie alle rassicurazioni fornite dallo staff che ha invitato tutti a non avvicinarsi troppo agli animali per evitare incidenti.
Condividi questa notizia per primo
Sostieni il nostro giornalismo