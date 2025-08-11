Lago Albano, branco di cinghiali tra ombrelloni e bagnanti a Castel Gandolfo

L’arrivo inaspettato dei cinghiali

Un pomeriggio d’estate che sembrava come tanti altri si è trasformato in un’esperienza piuttosto inusuale per i bagnanti del Lago Albano. Verso le cinque di pomeriggio, un piccolo branco di cinghiali ha fatto la sua comparsa sulla riva del lago a Castel Gandolfo, suscitando sorpresa e un pizzico di apprensione tra chi si godeva il relax sotto gli ombrelloni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La “famiglia” in esplorazione

Il gruppetto di ungulati, guidato da una mamma scrofa con i suoi piccoli al seguito, ha iniziato a muoversi tra le file di lettini e ombrelloni. Si sono comportati come visitatori abituali: incuriositi e forse alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare, annusavano borse e teli, passeggiando tranquillamente sul prato senza mostrare alcun timore per la presenza umana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Reazioni tra panico e curiosità

Mentre alcuni genitori richiamavano i bambini per tenerli lontani dai nuovi arrivati, il personale dello stabilimento balneare non si è scomposto. Ormai abituati a queste incursioni sempre più frequenti negli ultimi tempi, hanno gestito la situazione con calma. Nessuna azione avventata è stata compiuta dai bagnanti grazie alle rassicurazioni fornite dallo staff che ha invitato tutti a non avvicinarsi troppo agli animali per evitare incidenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata