L’Anima Gemella: a Casa Vissani un 8 marzo all’insegna del gusto e dell’amore che festeggia anche gli uomini

A Casa Vissani, il celebre ristorante di Baschi guidato dal maestro della cucina italiana Gianfranco Vissani e diretto da Luca Vissani, sabato 8 marzo si trasforma in una serata fuori dagli schemi. Non solo la tradizionale celebrazione della Festa della Donna, ma un inedito omaggio anche agli uomini. “L’Anima Gemella” è il titolo evocativo dell’evento che unisce convivialità, amore per il cibo e la possibilità di incontri speciali in una notte pensata per tutti, single e coppie, amici e amiche.

L’anima gemella a Casa Vissani è un’avventura con incontri inaspettati

A partire dalle 20:30, gli ospiti saranno accolti nella prestigiosa cantina di Casa Vissani con un “Benvenuto Girobraccio”, un brindisi d’eccezione che darà il via a una serata esclusiva. Il menu, studiato nei minimi dettagli da Gianfranco e Luca Vissani, propone un percorso gastronomico audace e ricercato, dove ogni piatto racconta una storia di passione e creatività:

Tartare di scottona, arricchita dal sapore inconfondibile del Parmigiano Reggiano e una nota preziosa di zafferano.

Spaghettone Rustichella d’Abruzzo, con ventresca di tonno e un tocco di peperoncino erotico per un’esplosione di sapori.

Cappelletto cacio e pepe al tartufo nero, un omaggio all’arte della pasta ripiena con un’intensa nota aromatica.

Stecca di vitella soia e zenzero, accompagnata dalla sua salsa e un purè di patate al tabacco, per una combinazione unica di consistenze e profumi.

Soufflé di mandarini, con salsa di cioccolato fondente e gelato di mimosa, un dolce tributo alla primavera e alla festa della donna.

Il tutto accompagnato da una selezione di vini pregiati, con tre calici abbinati a ogni portata e, per concludere, un distillato scelto dalla prestigiosa selezione “Anima Gemella” di Casa Vissani.

Un’esperienza immersiva: gusto, musica e relax

La serata non si limiterà al piacere della tavola: un DJ set d’eccezione animerà l’atmosfera, trasformando l’evento in un’occasione di socialità e intrattenimento raffinato.

Per chi desidera prolungare il sogno e concedersi una notte di charme, Casa Vissani propone il pacchetto “L’Anima Gemella con Pernottamento”, pensato per coppie o per chi vuole vivere un’esperienza di puro relax. Il pacchetto include:

Pernottamento in Camera Deluxe Superior per due persone.

Cena con il menu “Anima Gemella”.

Colazione al buffet dalle 8:00 alle 10:00.

Check-out entro le 11:00.

Il costo del pacchetto è di €575,00 a coppia, con possibilità di upgrade alla Junior Suite con un supplemento di €100.

Casa Vissani: una location da sogno per una serata indimenticabile

Situata a Baschi, sulle rive del lago di Corbara, Casa Vissani è da sempre sinonimo di eccellenza gastronomica e ospitalità di alto livello. Il ristorante, riconosciuto tra i migliori d’Italia, offre un’atmosfera elegante e accogliente, dove ogni dettaglio è curato con passione e dedizione.

Con l’evento “L’Anima Gemella”, Gianfranco e Luca Vissani confermano ancora una volta il loro talento nel trasformare la cucina in un’arte e la convivialità in un’esperienza unica. Un’occasione perfetta per celebrare la Festa della Donna in modo originale, tra buon cibo, incontri speciali e un’atmosfera magica.

Prenotazioni e informazioni disponibili direttamente presso Casa Vissani.

