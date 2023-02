Latina, 15enne accoltellato per non aver offerto una sigaretta

Un adolescente di 15 anni di Latina è stato aggredito e accoltellato da tre sconosciuti nella serata di sabato 4 febbraio in pieno centro. Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne si trovava nella zona del Parco Falcone Borsellino in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato dagli aggressori, presumibilmente coetanei, e ferito ad una gamba.

Latina, accoltellato da coetanei per una sigaretta negata

Il giovane è stato medicato sul posto dal personale del pronto intervento sanitario prima del trasferimento presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti di rito.

Una volta soccorso, il ragazzo -che non ha mai perso conoscenza- avrebbe riferito alle forze dell’ordine e ai sanitari intervenuti per medicarlo di essere stato avvicinato e poi aggredito per una sigaretta negata.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze e sono alla ricerca di tre persone che si sono poi date alla fuga.

