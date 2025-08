Latina, 7 agosto disinfestazione: tutte le aree coinvolte e le precauzioni da seguire

Interventi larvicidi e adulticidi

Il Comune di Latina ha confermato l’intervento di disinfestazione previsto per giovedì 7 agosto, che interesserà l’intero territorio comunale. Si tratta di un’operazione periodica volta al controllo della proliferazione di insetti, in particolare delle zanzare, e sarà articolata in due fasi distinte: un trattamento larvicida durante la giornata e un’azione adulticida con nebulizzatori nelle ore notturne.

L'attività rientra nei piani di sanificazione ambientale previsti dall'amministrazione comunale e sarà condotta da personale specializzato, in conformità alle direttive sanitarie vigenti. L'intervento notturno si concentrerà su aree specifiche, con l'obiettivo di limitare al massimo l'impatto sulla popolazione residente e garantire al tempo stesso un'efficace riduzione della presenza di insetti adulti.

Zone interessate dal trattamento adulticida

La disinfestazione contro gli insetti adulti verrà effettuata a partire dalle ore 23:00 di giovedì 7 agosto fino alle ore 4:00 del mattino di venerdì 8 agosto. Le aree in cui verranno utilizzati i nebulizzatori sono state individuate in base a un monitoraggio preliminare e comprendono:

Corso della Repubblica , nel tratto compreso tra la rotatoria dei Caduti sul Lavoro e Piazza Cesare Battisti ;

, nel tratto compreso tra la rotatoria dei e ; Le piazze del centro urbano , incluse quelle a maggior afflusso pedonale e veicolare;

, incluse quelle a maggior afflusso pedonale e veicolare; Area Polo Tecnico Ramadù (ex Darby), spesso interessata da segnalazioni;

(ex Darby), spesso interessata da segnalazioni; Zone residenziali e periferiche come Sant’Ilario, Castelverde, Prato Cesarino, Borgo Flora, Isolabella e Olmobello.

La scelta delle fasce orarie notturne mira a ridurre al minimo l’esposizione diretta della popolazione ai trattamenti adulticidi, che utilizzano specifici prodotti autorizzati ma potenzialmente irritanti se inalati o a contatto diretto con pelle o mucose.

Cosa fare prima e durante la disinfestazione

L’amministrazione ha diffuso un vademecum chiaro rivolto ai residenti delle aree coinvolte, invitandoli a seguire alcune precauzioni essenziali:

Non lasciare alimenti o indumenti all’aperto , per evitare contaminazioni accidentali;

, per evitare contaminazioni accidentali; Chiudere porte e finestre a partire dal tardo pomeriggio e per tutta la durata dell’intervento;

a partire dal tardo pomeriggio e per tutta la durata dell’intervento; Rimuovere giochi per bambini o altri oggetti presenti nei giardini o nei balconi;

presenti nei giardini o nei balconi; Prestare particolare attenzione agli animali domestici, specialmente se vivono o trascorrono parte della notte in spazi esterni. Vanno protetti anche eventuali punti di abbeveraggio o cucce.

Queste misure hanno lo scopo di prevenire qualsiasi contatto diretto con i prodotti nebulizzati e di agevolare l’efficacia dell’intervento, impedendo che ostacoli o residui alterino la distribuzione uniforme del trattamento.

Prevenzione, evitare ristagni d’acqua

Al di là dell'intervento straordinario del 7 agosto, il Comune richiama ancora una volta l'attenzione su un aspetto fondamentale per il contenimento della presenza di zanzare: evitare ogni forma di ristagno d'acqua.

Piccoli accumuli, come sottovasi, secchi, fontane decorative non trattate, tombini ostruiti o contenitori esposti alla pioggia, rappresentano l'habitat ideale per la deposizione delle uova e la proliferazione delle larve. I cittadini sono quindi invitati a svolgere regolarmente controlli nei propri spazi domestici e ad adottare semplici accorgimenti per eliminare ogni possibile focolaio.

Intervento necessario per la salute pubblica

L'iniziativa, seppur ordinaria, riveste particolare importanza nei mesi estivi, quando le condizioni climatiche favoriscono la diffusione di insetti vettori di malattie. La disinfestazione su vasta scala, affiancata da comportamenti responsabili da parte dei residenti, consente di mantenere sotto controllo la presenza di zanzare e altri insetti molesti, tutelando la salute pubblica e migliorando la qualità della vita nei centri abitati e nelle frazioni.

© Riproduzione riservata