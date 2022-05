Latina, cene gratis ed estorsioni al ristorante, 3 arresti tra i Casamonica

Tre arresti nel clan dei Casamonica a Latina.

Questa mattina, su disposizione della Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Latina, la Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con la Squadra Mobile di Roma ed il Commissariato Romanina, ha dato esecuzione al ad un‘ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Latina.

Latina, 3 arresti tra i Casamonica per estorsione e tentata estorsione

Gli agenti hanno posto in custodia in carcere D. Casamonica, 43 anni. Mentre agli arresti domiciliari G. Casamonica e M. Casamonica 23enni, indagati a vario titolo dei reati di estorsione e tentata estorsione.

Le indagini scaturiscono dalla denuncia di due imprenditori, titolari di un ristorante sito nella zona lido di Latina. Le due vittime hanno riferito che, la sera del 9 marzo, gli indagati, dopo essere stati a cena presso il loro locale, hanno tentato di farsi consegnare del denaro contante.

Si trattava di circa 700 euro, e proprio vantando la propria appartenenza alla famiglia Casamonica.

Le vittime intimorite da tali richieste e dall’atteggiamento del resto del gruppo, non hanno però ceduto alle ostentate minacce. Non accettando che gli indagati andassero via senza pagare il conto della cena consumata pari a circa 1600 euro.

Immagine di Archivio non legata ai fatti descritti