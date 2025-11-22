Latina, dalla Regione Lazio 500mila euro per potenziare videosorveglianza e controlli

Latina si prepara a un potenziamento significativo dei propri sistemi di sicurezza grazie al contributo straordinario da 500mila euro destinato all’ampliamento della videosorveglianza e al rafforzamento dei controlli. Il Sindaco Matilde Celentano parla di un segnale concreto, atteso da tempo, e di una risposta immediata a una richiesta diffusa di maggiore tutela negli spazi urbani.

Il finanziamento, sostenuto dalla Regione Lazio con l’appoggio del Governo, rappresenta un intervento che punta a migliorare la capacità di prevenzione, rendendo più efficace il lavoro delle forze dell’ordine e degli uffici comunali impegnati nel monitoraggio costante del territorio.

Latina più sicura: il valore del finanziamento

Nelle parole del Sindaco Celentano, il contributo economico non è solo un sostegno tecnico. La prima cittadina evidenzia come questa scelta politica confermi un’attenzione reale alle esigenze dei residenti, spesso alle prese con fenomeni che richiedono risposte immediate.

La disponibilità dei fondi da parte della Regione Lazio, grazie all’impegno del presidente Francesco Rocca e dell’assessore alla Sicurezza Luisa Regimenti, viene letta come una dimostrazione di collaborazione istituzionale.

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche all’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, che ha sostenuto l’intero iter amministrativo.

Il Sindaco sottolinea come senza il lavoro congiunto degli uffici regionali sarebbe stato più difficile garantire un risultato rapido. La presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Latina nei giorni precedenti ha aggiunto un ulteriore segnale di attenzione da parte dello Stato, affermando un legame diretto con il territorio e un sostegno alle azioni avviate dall’amministrazione.

Latina più sicura: dove installare le nuove telecamere

Il Comune sta già lavorando per definire gli interventi da realizzare. Celentano spiega che la scelta dei punti destinati alle nuove telecamere non verrà lasciata al caso, ma sarà frutto di un esame dettagliato dei flussi cittadini e delle situazioni più problematiche. Prefettura e forze dell’ordine sono coinvolte in un lavoro quotidiano che mira a individuare gli spazi che richiedono monitoraggi costanti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La control room comunale, già attiva e integrata con i sistemi delle forze di polizia, fornisce un supporto fondamentale grazie ai dati raccolti negli ultimi mesi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I tecnici stanno analizzando strade, incroci, piazze e zone soggette a frequenti segnalazioni. L’obiettivo è installare dispositivi in grado di garantire un miglior controllo delle aree più delicate, aumentando la capacità di intervenire in tempi rapidi e prevenire episodi di vandalismo, risse o danneggiamenti.

L’uso della tecnologia, secondo il Sindaco, è un elemento essenziale per permettere agli operatori di agire con maggiore efficacia, senza sostituire il lavoro umano ma affiancandolo.

Latina più sicura: le reazioni dei cittadini

Il finanziamento arriva in un momento in cui la città ha più volte manifestato il bisogno di interventi concreti sulla sicurezza urbana. Le segnalazioni dei residenti e dei commercianti erano già state portate all’attenzione degli uffici competenti, e l’amministrazione comunale ha raccolto queste richieste orientando la propria azione verso un piano di rafforzamento delle protezioni.

Il Sindaco Celentano definisce le risorse ricevute un vero patto di fiducia con i cittadini. L’idea è trasmettere la sensazione di una presenza istituzionale continua, visibile e operativa. Il sostegno della Regione e del Governo rappresenta per il Comune un elemento di stabilità, che consente di procedere con un piano strutturato e non con interventi occasionali.

La collaborazione con Prefettura e forze dell’ordine, già intensa negli ultimi mesi, viene descritta come un pilastro dell’intero percorso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Latina una città più protetta

Celentano ribadisce che il lavoro non si esaurisce con l’arrivo dei fondi. Gli incontri con il Prefetto e con i vertici provinciali delle forze dell’ordine proseguiranno senza interruzioni per definire al meglio ogni dettaglio dell’intervento.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per accelerare procedure e garantire tempi rapidi. Le telecamere verranno installate seguendo criteri tecnici precisi, con l’obiettivo di completare la prima parte del potenziamento nel minor tempo possibile.

Il Sindaco parla di una responsabilità sentita in maniera profonda: la sicurezza, afferma, è la base su cui si costruisce un ambiente urbano vivibile e attrattivo. Per questo l’amministrazione continuerà a dedicare risorse, tempo e attenzione al tema.

Gli investimenti in tecnologia si accompagneranno alle attività tradizionali delle forze dell’ordine, così da garantire un controllo più capillare e un miglior coordinamento.

Il messaggio finale della prima cittadina è un invito alla fiducia: gli interventi in arrivo non sono meri annunci, ma azioni destinate a cambiare in modo concreto la gestione della sicurezza locale, rendendo Latina una città più protetta e meglio attrezzata per affrontare le esigenze dei prossimi anni.