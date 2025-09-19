MENU
Latina, donna trovata morta in casa in via Muzio Scevola: indagini in corso su possibile omicidio

La donna giaceva sul letto con macchie di sangue che indicavano una possibile morte violenta
Questura di Latina
Questura di Latina

Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato nella sua abitazione in via Muzio Scevola a Latina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile di Latina: la donna giaceva sul letto con macchie di sangue che indicavano una possibile morte violenta.

Corpo senza vita di una donna rinvenuto a Latina

Gli investigatori non hanno perso tempo e hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce su questo decesso che appare tutt’altro che naturale. La polizia scientifica è intervenuta per raccogliere prove e campioni nell’appartamento, cercando qualsiasi indizio utile a ricostruire gli ultimi momenti di vita della settantatreenne.

Indagini sulla vita privata della vittima

L’attenzione degli inquirenti si concentra ora sul passato e sulle relazioni della donna. Stanno esplorando ogni dettaglio del suo quadro famigliare e delle sue frequentazioni per trovare eventuali collegamenti o moventi. Una morte inspiegabile come questa può nascondere segreti o conflitti sopiti.

© Riproduzione riservata
 
Cronaca

Cadaveri Omicidi Polizia Ritrovamenti

