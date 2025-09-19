Latina, donna trovata morta in casa in via Muzio Scevola: indagini in corso su possibile omicidio

Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato nella sua abitazione in via Muzio Scevola a Latina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile di Latina: la donna giaceva sul letto con macchie di sangue che indicavano una possibile morte violenta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Corpo senza vita di una donna rinvenuto a Latina

Gli investigatori non hanno perso tempo e hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce su questo decesso che appare tutt'altro che naturale. La polizia scientifica è intervenuta per raccogliere prove e campioni nell'appartamento, cercando qualsiasi indizio utile a ricostruire gli ultimi momenti di vita della settantatreenne.

Indagini sulla vita privata della vittima