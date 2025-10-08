Latina, il 16 ottobre in Piazza del Popolo con la Croce Rossa: 24 ore dedicate al primo soccorso

Il prossimo 16 ottobre 2025 Latina sarà protagonista della seconda edizione del World Restart a Heart Day, la maratona di rianimazione cardiopolmonare organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento torna in Piazza del Popolo per una giornata interamente dedicata alla diffusione delle manovre salvavita.

Latina, 16 ottobre 2025: 24 ore di rianimazione in Piazza del Popolo

La manifestazione, che avrà inizio allo scoccare della mezzanotte e si concluderà alle 23:59, prevede 24 ore ininterrotte di massaggio cardiaco su manichini con il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Una campagna internazionale

L’iniziativa rientra nella campagna mondiale di sensibilizzazione promossa da ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) e gode della collaborazione della Prefettura di Latina e del patrocinio di Comune, Provincia e ASL di Latina. L’obiettivo è chiaro: diffondere tra la popolazione la consapevolezza che il primo soccorso non è una competenza riservata agli operatori sanitari, ma un gesto alla portata di tutti, capace di fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza.

La maratona in diretta streaming

Il cuore dell’evento sarà la maratona di rianimazione cardiopolmonare (RCP), condotta da cittadini, studenti, volontari della Croce Rossa, forze dell’ordine e militari, con il supporto degli operatori CRI. Ogni partecipante potrà cimentarsi nelle manovre sotto la guida di personale qualificato, in un contesto pensato per unire formazione e partecipazione collettiva.

L'intero programma sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale @crocerossalatina, con la diffusione anche attraverso i profili digitali del Comitato, così da ampliare la platea e raggiungere anche chi non potrà essere presente in piazza.

Il momento istituzionale

Alle 11:00 è previsto un incontro con le autorità civili e militari del territorio, che interverranno per sottolineare l’importanza dell’evento. La presenza delle istituzioni rappresenta un riconoscimento del valore sociale dell’iniziativa e un modo per rafforzare il legame tra le realtà del territorio e la cittadinanza.

L’appello della Croce Rossa

«Il messaggio che vogliamo trasmettere è semplice ma fondamentale: chiunque può salvare una vita – ha dichiarato il presidente della Croce Rossa di Latina, Lorenzo Munari –. Bastano pochi gesti, eseguiti nel momento giusto. Per questo lavoriamo ogni giorno per rendere la cultura del primo soccorso accessibile a tutti. Non è un mero atto sanitario, ma un impegno sociale che rappresenta una responsabilità civica diffusa e consapevole».

Munari ha invitato la cittadinanza a partecipare attivamente: «Invito tutte le cittadine e i cittadini ad esserci e ad alimentare l’onda solidale della nostra comunità».

Un evento che unisce formazione e responsabilità sociale

Il World Restart a Heart Day non si limita a un esercizio dimostrativo: rappresenta un'occasione per imparare tecniche pratiche che possono rivelarsi decisive in situazioni reali di emergenza. L'obiettivo della Croce Rossa è trasformare la conoscenza della rianimazione cardiopolmonare in un patrimonio diffuso, accessibile e condiviso, così da rendere ogni cittadino un potenziale primo soccorritore.

Informazioni e adesioni

Per conoscere i dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione è disponibile il sito ufficiale del Comitato CRI di Latina: latina.cri.it/wrah2025.

La sfida lanciata dalla Croce Rossa è chiara: trasformare una giornata di sensibilizzazione in un impegno concreto della comunità, rendendo Latina un punto di riferimento nazionale nella diffusione delle manovre salvavita.