Latina proclamerà il lutto cittadino per il comandante Mettini e l’allievo pilota Nucheli

Il Comune di Latina ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, entrambi deceduti a seguito del tragico incidente aereo avvenuto il 1° ottobre. La notizia è stata comunicata dalla sindaca Matilde Celentano, che ha espresso a nome dell’intera comunità la partecipazione al dolore delle famiglie, dei colleghi e dell’Aeronautica Militare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le parole della sindaca Celentano

“La nostra comunità – ha dichiarato la sindaca – è profondamente colpita dalla tragedia avvenuta il primo ottobre che ha provocato la perdita di due uomini dell’Aeronautica Militare. Con il lutto cittadino vogliamo testimoniare la vicinanza e la partecipazione dell’intera città al dolore delle famiglie delle vittime, dei colleghi e di tutta l’Aeronautica Militare, a cui Latina è legata da una storia lunga e profonda”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La prima cittadina ha sottolineato come il legame tra Latina, l’aeroporto Enrico Comani e il 70° Stormo vada oltre l’aspetto istituzionale: “Rappresentano un punto di riferimento identitario non solo sul piano formativo, ma anche umano. Per questo la tragedia che ha colpito la grande famiglia dell’Aeronautica Militare ci riguarda da vicino e scuote la nostra comunità con particolare intensità”.

L’attesa per la data delle esequie

Il Comune emanerà l’ordinanza ufficiale per il lutto cittadino non appena sarà comunicata la data delle cerimonie funebri. Durante la giornata di lutto saranno previste iniziative di raccoglimento e momenti di silenzio, con la sospensione di manifestazioni pubbliche non compatibili con la solennità dell’evento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un legame storico con l’Aeronautica Militare

La presenza del 70° Stormo a Latina ha rappresentato negli anni un elemento di forte connessione tra la città e l’Aeronautica Militare. L’aeroporto di Latina è un centro di formazione riconosciuto a livello nazionale e internazionale e ha visto formarsi generazioni di piloti. Il legame tra la popolazione e il personale militare è radicato nel tempo e si riflette anche in momenti come questo, in cui il dolore diventa collettivo.

Una comunità unita nel ricordo

La proclamazione del lutto cittadino è un gesto che va oltre il dovere istituzionale e diventa segno tangibile di partecipazione. L’intera città di Latina si prepara ad accompagnare simbolicamente il comandante Mettini e l’allievo Nucheli nell’ultimo saluto, stringendosi alle famiglie e a tutti i membri dell’Aeronautica.