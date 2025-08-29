Pubblicato il
Latina, ragazza 17enne precipita dal quinto piano: è grave
In un tranquillo angolo di Latina, un dramma inatteso ha sconvolto l’ordinaria routine del quartiere. In via Don Luigi Sturzo, una giovane di 17 anni è rimasta vittima di un terribile incidente. La ragazza è precipitata dal quinto piano della sua abitazione e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santa Maria Goretti.
L’allarme e il tempestivo intervento dei soccorritori
Il silenzio della mattinata è stato rotto da un tonfo sordo che ha catturato l’attenzione dei residenti nelle vicinanze. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi dopo aver visto la giovane a terra. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto per prestare le prime cure alla ragazza, mentre gli agenti di polizia avviavano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Indagini in corso
Mentre la città attende con il fiato sospeso notizie sulle condizioni della giovane, gli investigatori lavorano senza sosta. Sembrerebbe che al momento dell’incidente la diciassettenne fosse sola in casa. Tuttavia, molti dettagli rimangono ancora oscuri e i residenti della zona sono comprensibilmente scossi.
La comunità stretta attorno alla famiglia
Nel frattempo, il quartiere intero si è stretto intorno alla famiglia della ragazza, offrendo supporto e conforto. Le prossime ore saranno cruciali per comprendere meglio cosa sia accaduto realmente e sperare in una svolta positiva nella salute della giovane.
