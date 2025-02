Lavoro. Roma, nuove opportunità per le categorie vulnerabili grazie alle Cooperative di tipo B

Nella giornata di oggi, il Comune di Roma ha fatto un passo importante verso l‘inclusione sociale e lavorativa con l’attivazione di una misura che consente l’affidamento di appalti pubblici a Cooperative di tipo B che lavorano con persone ad alto rischio di esclusione sociale. Il nuovo regolamento dà attuazione a una serie di leggi italiane e promuove opportunità lavorative per categorie vulnerabili della società.

26 Cooperative di tipo B

È online l’Elenco delle Cooperative di tipo B che concorrerà a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone ad alto rischio di esclusione sociale della nostra città.

Dopo mesi di lavoro parte oggi una piccola grande rivoluzione nel mondo del lavoro della Capitale: Municipi, Dipartimenti e Società Partecipate di Roma Capitale potranno affidare fino al 5% della spesa per la fornitura di beni e servizi con appalti riservati a realtà produttive che occupano persone ad alto rischio di esclusione sociale, come previsto dal Regolamento di Assemblea capitolina cui questo atto dà attuazione. Da oggi c’è un primo elenco di 26 cooperative di tipo B, ma l’iscrizione rimane sempre aperta per consentire di promuovere quanto più possibile questa misura.

Il contesto normativo e sociale

Il nuovo sistema rientra nell’ambito delle politiche di inclusione sociale previste dalla legge 381/91 e dalla legge 68/99. Queste leggi, infatti, tutelano diverse categorie vulnerabili, come persone con invalidità fisica, psichica o sensoriale, persone con dipendenze, detenuti, minori in difficoltà, e orfani. La nuova misura si inserisce in un quadro legislativo che si prefigge di combattere l’esclusione sociale attraverso il lavoro, riconoscendo alle cooperative di tipo B un ruolo fondamentale nell’inclusione di queste persone.

Opportunità per chi rischia di restare escluso dal mondo del lavoro

In questo modo Roma fa un passo importante sull’inclusività e la partecipazione nel mercato del lavoro e costruisce opportunità per chi rischia di restare escluso dal mondo produttivo.

L’elenco è suddiviso in diversi ambiti merceologici che vanno dalla ristorazione alle pulizie, all’archiviazione e digitalizzazione informatica, dalla gestione dei parcheggi a quella degli arenili e dei centri sportivi.

Assessora al Lavoro Claudia Pratelli

“La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, ma la realtà è che troppe persone ne sono escluse. A partire da quelle per le quali proprio il lavoro è lo strumento principale di inclusione nella società. Per questo siamo così orgogliosi del piccolo grande cambiamento che inauguriamo oggi.

Da domani si potranno affidare appalti di beni e servizi riservati alle cooperative che impiegano soggetti in condizione di svantaggio iscritte all’elenco nei settori economici previsti. È una risposta concreta a chi è ad alto rischio di esclusione sociale e un impulso all’economia sociale e solidale.” ha dichiarato l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli.

Presidente Commissione Lavoro Erica Battaglia

“Questo è davvero un grande passo per Roma capitale, una scelta che ci caratterizza come amministrazione. Ne sono molto orgogliosa, perché si tratta di un intervento che mette al centro la persona, i suoi bisogni e il suo contributo al mondo del lavoro. Un moltiplicarsi di opportunità per chi è ad alto rischio di esclusione sociale e un nuovo protagonismo per le cooperative di tipo B. E’ stato un lavoro lungo e articolato, che ho personalmente portato in Assemblea e che ho condiviso con l’Assessorato passo passo, fino al risultato di oggi.” ha poi concluso la Presidente della Commissione Lavoro, Erica Battaglia.

