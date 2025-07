Lazio, 35 milioni di euro per sei ospedali tra Frosinone e Latina

La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera a un piano di investimenti da 35 milioni di euro destinato agli ospedali pubblici delle province di Frosinone e Latina. Lo stanziamento, frutto di un emendamento alla legge di bilancio 2023 presentato dall’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, permetterà di finanziare interventi infrastrutturali su sei presidi ospedalieri del basso Lazio.

Sei interventi per altrettanti ospedali

Il programma approvato prevede sei distinti progetti di adeguamento e ammodernamento. Il più significativo riguarda l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove sarà avviata la demolizione dei fabbricati L-M per fare spazio a un nuovo edificio di quattro piani fuori terra, realizzato su pilotis e con un piano seminterrato. La nuova struttura, del valore complessivo di 18,5 milioni di euro, sarà collegata all’attuale sede dell’ospedale mediante un ponte sospeso in acciaio e vetro.

Anche il "Santa Scolastica" di Cassino riceverà un importante contributo: 5 milioni di euro per la costruzione di un nuovo volume edilizio dedicato ad ambulatori e CUP. La nuova ala sorgerà in un'area verde adiacente e sarà connessa all'esistente complesso ospedaliero tramite una passerella pedonale sospesa, anch'essa in acciaio e vetro.

Al "Dono Svizzero" di Formia sono stati destinati 2,75 milioni di euro per adeguamenti alla normativa antincendio. Gli interventi interesseranno l'intero presidio e comprenderanno lavori di natura edile e impiantistica.

Un analogo stanziamento per l'adeguamento antincendio, pari a 3 milioni di euro ciascuno, andrà anche all'Ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina e al "Fiorini" di Terracina. Il "San Giovanni di Dio" di Fondi, infine, beneficerà di un investimento di 2,75 milioni di euro sempre per interventi legati alla sicurezza antincendio.

Un piano atteso da anni

Il finanziamento arriva in un contesto in cui, da tempo, si segnalano criticità strutturali e carenze nelle infrastrutture sanitarie del basso Lazio. Secondo Ottaviani, l’emendamento rappresenta una risposta concreta a esigenze rimaste inevase per oltre un decennio. “Nonostante la professionalità del personale sanitario – ha affermato l’onorevole – il territorio scontava una mancanza di investimenti in edilizia ospedaliera, un problema ignorato per anni dalle precedenti amministrazioni regionali”.

Ottaviani ha inoltre sottolineato come il risultato sia frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali della Lega, tra cui il senatore Claudio Durigon, l’onorevole Giovanna Miele e l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Verso l’avvio dei cantieri

Con l’approvazione della delibera regionale, lo stanziamento diventa operativo. Toccherà ora al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dare seguito agli interventi con l’avvio delle progettazioni esecutive e dei cantieri. “Siamo pronti a consegnare i lavori in tempi brevi grazie alla sensibilità già dimostrata dal presidente Rocca sul tema dell’edilizia sanitaria”, ha dichiarato Ottaviani.

L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, garantendo standard adeguati alle normative vigenti e alle esigenze di un territorio che da tempo attende interventi di questo tipo.

Rafforzare la sanità nel basso Lazio

L'investimento di 35 milioni di euro, reso possibile dall'inserimento in legge finanziaria, segna un passo concreto nella strategia di rafforzamento della rete ospedaliera del sud del Lazio. In un'area caratterizzata da una forte domanda di servizi sanitari, gli interventi infrastrutturali rappresentano un tassello fondamentale per rispondere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini.

